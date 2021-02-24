У момент повні нічне світило досягає піку свого зростання й набуває вигляду правильного яскраво освітленого диска.

В останніх числах зими над Землею зійде повний Місяць. Проходитиме ця повня під покровительством знаку Зодіаку Діва.

Читайте такожМісячний календар на березень: найкращі та несприятливі дні першого місяця весниПовня, або повний Місяць – фаза Місяця, коли Земля розташовується між Сонцем та Місяцем, і з неї видно лише освітлений бік природного супутника. Нічне ж світило у цей період має вигляд правильного яскравого диска.

Під час повні Місяць досягає піку свого зростання. У цей момент може здатися, ніби нічне світило значно збільшилося у розмірах, однак це не так. Річ у тім, що Місяць у цей час розташований у протилежному від Сонця напрямку, тому на нього потрапляє найбільша кількість сонячного світла.

У повню вплив Місяця на все живе посилюється й досягає максимального рівня. Так, у цей час особливо швидко рослини ростуть, а на людину повний Місяць впливає ще сильніше.

Повня у лютому 2021: коли, дата

Повний місяць настане 27.02.2021 о 10:17. Це 16-й місячний день у місячному календарі. Місяць перебуватиме у знаку Зодіаку Діва. Відсоток освітленості Місяця становитиме 100%. Місяць зійде о 17:39, а зайде о 07:18.

Особливості повні у лютому

Перебування Місяця у зодіакальному сузір’ї Діва означає, що впевненість і комфорт насамперед залежить від ясності й порядку – не лише в речах, але й у думках та емоціях.

Загалом день досить гармонійний. Все перебуває у рівновазі. Відчутний деякий надлишок сил, які найкраще скерувати в творче русло або на фізичне навантаження, інакше ця енергія може призвести до агресивних вчинків і дій.

Що можна робити у повню в лютому

Це – чудовий час для прояву трудової та розумової активності, для будь-якої кропіткої роботи, що вимагає вдумливого і серйозного підходу. Дуже плідний період для саморозвитку, творчості й творення.

27 лютого найкраще зайнятися розв'язанням проблем, що накопичилися, та складанням планів на наступні дні. Абсолютно всі напрями фінансової діяльності цієї повні обіцяють принести відповідну матеріальну винагороду.

Успішні будь-які банківські операції та операції з нерухомістю. Сприятливий час для торгово-закупівельної та посередницької діяльності. Також плідно просуватиметься навчання, підвищення кваліфікації та будь-яке самовдосконалення.

Що не можна робити у повню в лютому

Під час повні людям властива самокритичність і практичність. Може виникнути бажання навести лад у тих частинах життя, де його немає й усе хаотично.

Читайте такожНазвано знаки Зодіаку, жінки яких найстильнішіУ повний Місяць важливо не порушувати гармонію внутрішнього стану та, щоб не сталося, намагатися не проявляти невдоволення. Астрологи радять бути більш терпимими до недоліків, довіритися долі й дозволити всьому текти своїм руслом. Постарайтеся бути спокійними і поміркованими, не впадати у крайнощі.

Ця субота – день самоти, концентрації, мовчання, роздумів над сенсом життя, вирішення власних проблем і підбиття підсумків. Тому не варто робити нічого важливого, не розпочинати нового, не перевтомлюватися, не докладати великих зусиль і не сваритися.

Повня у лютому: що чекає на знаки Зодіаку 27 лютого

Овен: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Оманливі сподівання не найкращим чином позначаться на ділових контактах. Емоції будуть перехльостувати через край, тому уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Не виключено, що різко погіршиться самопочуття.

Телець: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Цього дня доведеться проявити максимальну активність і працездатність, особливо в першу половину дня. Натомість ввечері з'явиться можливість приємно провести час у колі друзів або родини.

Близнюки: гороскоп на 27 лютого 2021 року

День, коли можливі обмани, наклеп чи недостатнє розуміння. З обережністю поставтеся до нових знайомств. Ймовірно, що саме зараз почнеться період, пов'язаний з умінням правильно направляти свої життєві сили.

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На вас чекає активний день. Але нічого не вдієш – доведеться з цим змиритися. Однак вечір присвятіть відпочинку. Намагайтеся нікого не образити, а також не відмовляйте у виконанні прохань.

Лев: гороскоп на 27 лютого 2021 року

В особистому житті ймовірні конфліктні ситуації. Чоловіки-Леви можуть бути втягнуті в любовні зв'язки, які принесуть лише проблеми і розчарування. Жінкам-Левам варто звернути увагу на взаємини із супутником. Не виключені зрада або обман.

Діва: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Виключіть нові знайомства або спілкування з неприємними для вас людьми. Сторонній вплив призведе до негативних результатів. Знизити негативні тенденції дня можна тільки високими моральними якостями.

Терези: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Обережно поставтеся до нових знайомств – можливі неприємності. Люди, з якими ви познайомитеся цього дня, можуть зіграти у вашому житті негативну роль. Зірки радять поки не ділитися з друзями своїми планами на майбутнє.

Скорпіон: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Не слід цього дня займатися чимось новим, краще розберіться зі старими проблемами. Нині вони можуть бути як ніколи актуальними. Велика ймовірність виграшу. Цей день сприятливий для любові.Читайте такожАстрологи назвали три знаки Зодіаку, які знайдуть щастя у 2021 році

Стрілець: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Стосунки з близькими і друзями складаються не дуже вдало. Ймовірні обмани, наклеп чи недостатнє розуміння заважатимуть духовному прогресу або творчості. Астрологи радять остерігатися снів, а побачене тримати у таємниці.

Козоріг: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Цього дня може статися щось, що серйозно вплине на ваші справи або стан здоров'я. Розбіжності та небажання дослухатися доводів партнера можуть порушити рівновагу і довірчу обстановку.

Водолій: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Перша половина дня може принести засмучення і розчарування. Висока ймовірність конфліктів із родичами. У другій половині дня все покращиться. Любовні стосунки або спілкування з друзями розкриють нові можливості.

Риби: гороскоп на 27 лютого 2021 року

Нові люди, котрі з'явилися у вашому оточенні, можуть виявитися не дуже надійними. Ймовірні серйозні проблеми зі здоров'ям і слід невідкладно звернутися до фахівця.

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Автор: УНІАН