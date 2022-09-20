Люди звикають спати в різних позах, і не завжди роблять це усвідомлено. Що означають деякі популярні пози і який у них зв'язок із характером людини.

Це прекрасне, солодке слово - сон... Коли затишне ліжечко ніжно обволікає твоє тіло й ти занурюєшся в інші світи, де підсвідомість малює події, образи, ситуації... А ви знали, що поза для сну й характер людини мають зв'язок?

Давайте ж про це поговоримо. Пози для сну і характер – психологічна історія, і ці фахівці почали знаходити між ними взаємозв'язок.

Пози сну і їхнє значення з картинками

Люди звикають спати в різних позах, і не завжди роблять це усвідомлено. Комусь до душі вирушати в царство Морфея на спині, хтось згортається в клубочок, немов кошенятко, а інші й зовсім розкорячуються в ліжку, приймаючи дивні пози для сну. Давайте розберемо, що ж означають деякі популярні пози і який у них зв'язок із характером людини.

Відео дня

Поза сну чапля

Людина, котра спить на спині в такій позі, має такі риси характеру, як непередбачуваність і мінливість, через що регулярно потрапляє в різні пригоди. Їй схильна різка і спонтанна зміна настрою. Разом із тим, любителі спати в позі чаплі дуже акуратні та люблять стабільність у житті. Поза сну на животі із зігнутою ногою - також називається положенням чаплі.

Хто спить на боці

Хто спить на боці, запитаєте ви? Так будь-яка людина так спала й не один раз. За статистикою приблизно кожна третя людина любить спати на боці. На боці сплять зазвичай відкриті люди. Вони комунікабельні та мають досить багато друзів і знайомих. А якщо в процесі сну людина перевертається з одного боку на інший, але все ж зберігає позу, то це говорить про її вміння пристосовуватися до ситуацій.

Окремо зупинимося на тому, що значить якщо людина спить на правому боці. Відповідно до думки деяких експертів, спати на правому боці корисніше для здоров'я людини, ніж на лівому. У цій позі серце працює вільніше, оскільки на нього не чиниться тиску. Також сон на правому боці має більш заспокійливу дію, допомагає мозку ефективніше відпочити в стадії "глибокого сну" і сприяє перетравлюванню їжі. Але якщо ви поїли перед сном, то краще спати на лівому боці.

Що означає поза ембріона

Поза ембріона - одна з різновидів пози на боці. Поза ембріона в психології означає почуття захищеності та зони комфорту.

Як виглядає поза ембріона: людина спить на боці, згорнувшись калачиком і підтягнувши ноги до грудей. І чим сильніше згорнулася людина, тим більш захищеною вона себе почуває. Це пов'язано з тим, що в такій позі людина знаходиться в утробі матері перед народженням.

Психологія пози ембріона говорить про сумлінність, раціональність і любов до порядку. Разом із тим, любителі цієї пози дуже неспокійні, потребують захисту і співпереживання. Це творчі й вразливі натури, і їм непросто повною мірою розкрити свої таланти.

Що означає якщо людина спить на краю ліжка

У такому положенні сплять ті, хто не боїться боляче впасти з ліжка. А якщо серйозніше, то ці люди - екстремали, вони готові до дій в абсолютно будь-який час. Така поза говорить про впевнену в собі людину, яка вважає за краще незалежність. Однак існує й інша думка, згідно з якою людина, що віддає перевагу спати на краю ліжка, незадоволена своїм життям і не впевнена в собі.

Що значить коли людина спить на спині

Люди, які віддають перевагу спати на спині, по своїй натурі – життєрадісні оптимісти. Вони прямолінійні та вважають за краще діяти логічно. Для інших вони є надійною опорою й душею компанії.

Якщо в позі на спині руки розслаблені та розкинуті уздовж тіла, а ноги – прямі, таке положення ще називають "позою королів". Таким людям притаманні якості лідера, і вони впевнено йдуть до наміченої мети.

А люди, які віддають перевагу "позу солдата", коли руки витягнуті по швах, зазвичай замкнуті, вимогливі, дисципліновані. Вони вважають за краще тримати дистанцію з іншими людьми. Їм властива прямолінійність і жорсткість, а замість довгих розмов про свої плани вони їх просто реалізують.

Поза сну на спині з піднятими руками

Є кілька різновидів пози сну на спині з піднятими руками. Одна з них - "поза мрійника", у якій руки зігнуті в ліктях і заведені за голову. Це положення говорить про розважливість людини. Вони повільні, але доводять розпочате до кінця.

Інше положення сну на спині - "поза Хреста", коли одна рука піднята, а інша – опущена. Ноги при цьому теж в різних положеннях – одна зігнута, інша випрямлена. Такі люди характеризуються неорганізованістю. Вони спізнюються, часто не доводять справу до свого завершення.

Пози уві сні пари

Окрему увагу варто приділити позам, у яких сплять пари. Пози сну пар залежать від їхніх поточних взаємин і емоційного стану, отже, можуть змінюватися.

Про що говорить поза сну пари "дві ложки"? Зазвичай вона характерна для нових стосунків, які прагнуть бути ближче один до одного, не хочуть розлучатися навіть уві сні. Така поза дає партнерам емоційний комфорт і безпеку.

Що значить, коли люди сплять спиною один до одного? На думку психологів, таке положення характерне для тих пар, які вже пройшли період закоханості, вибудували довірчі стосунки і починають більше цінувати особистий простір.

А ви звертали увагу, у яких позах ви зазвичай засинаєте й прокидаєтеся? Поділіться спостереженнями у себе в соцмережах.