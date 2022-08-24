Роман Шептицький каже, що зараз ситуація загострюється по всьому світу і майбутнє може бути дуже непередбачуваним.

Відомий екстрасенс і таролог Роман Шептицький ексклюзивно для УНІАН розповів, коли може закінчитися війна в Україні. Експерт каже, що конкретну дату назвати неможливо. Більш того, результат може бути дуже непередбачуваним.

"В даній ситуації я завжди говорю, що конкретних дат не існує. Майбутнє багатоваріантне, і багато що залежить від нас самих. Зокрема залежить й від духовного розвитку, адже зараз йде війна не лише на фізичному рівні, а й на енергетичному. За останні десять років стало багато чорноти. Тому кожному з нас потрібно працювати над собою - підіймати вібрації, молитися, розвиватися. І чим більше людей зараз "включатимуться" в духовний розвиток, тим швидше закінчиться війна", - сказав Шептицький.

Також Роман додав, що грають роль і інші світові конфлікти, які розвиваються паралельно.

"Світ з’їхав з глузду. Воєнні конфлікти загострюються всюди, в різних точках світу. Наприклад, США, Китай і Тайвань. Війна, яка триває між Україною і Росією… У 2023 році можливі такі загострення і в інших країнах. Якщо вже зараз люди почнуть рости, розвиватися й змінюватися, то ця війна може закінчитися вже завтра", - резюмував таролог.

Нагадаємо, відомий астролог передбачила точну дату, коли в Україні настане мир. Так, Ольга Медвецька стверджує, що в жовтні почнуться переговори, які приведуть до мирного врегулювання поточної ситуації в нашій країні.

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