Астрологи розповіли, що є три знаки Зодіаку, які дуже люблять пити алкогольні напої. Природно, у кожного свій смак в цьому питанні, проте зірки не обманюють.
Телець
Ці люди не проти скрасити свій вечір келишком (або пляшкою) хорошого вина. Судячи з натальної карти цього знака, це не єдиний їхній улюблений напій. Також їм подобається ром і різні коктейлі з його використанням.
Тельці - знавці і любителі дорогого смачного алкоголю.
Лев
Як кажуть астрологи, Левам подобаються різні коктейлі з міцними напоями. Вони - справжні любителі гучних вечірок і гучних компаній, які відмінно доповнюються яскравими коктейлями.
До слова, Леви часто і самі можуть готувати смачні і красиві напої.
Терези
А ось Терези, на відміну від Тельців і Левів, люблять алкоголь, але не знають міри. Вони часто напиваються до безпам'ятства, через що у них виникають конфлікти з сім'єю або коханими. Втім, поганий алкоголь вони пити не стануть - тільки дорогі елітні напої з насиченим смаком і ароматом.
Нагадаємо, названо два знаки Зодіаку, яким доля готує випробування.
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