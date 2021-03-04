Загальновідомий факт: Скорпіони – це фантастичні коханці, які не бояться експериментувати.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, які є найкращими коханцями, але ось побудувати тривалі стосунки з ними буває складно.

Про це пише "Клубер".

Овен неймовірно пристрасний у ліжку, адже це представник стихії Вогню. Але після ідеального інтиму, під час якого всі ваші органи чуття, безсумнівно, будуть тріпотіти, представники цього знаку часто самі провокують неприємні ситуації. Наприклад, вони не телефонують вам, забувають про призначене побачення або, що найгірше, взагалі починають віддалятися.

Скорпіон

Загальновідомий факт: Скорпіони – це фантастичні коханці, які не бояться експериментувати. При цьому грішать вони лише в одному - часом в ліжку вони бувають занадто самозакоханими й можуть забути про потреби партнера.

Близнюки

Близнюки зможуть принести вам казкове задоволення в ліжку. Але життя з ними буває не дуже солодким. Представники цього знаку Зодіаку нерідко намагаються змінити свого партнера, зробивши його «кращим».

Якщо вони постійно шукають у вас недоліки й намагаються їх виправити, стосунки з ними можуть стати напруженими й навіть жорстокими.

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Автор: УНІАН