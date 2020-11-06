6 листопада - 310-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 55 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 24 жовтня Юліанського календаря.

Яке свято 6 листопада 2020

Цього дня світ відзначає Всесвітній день без паперу, День пошуку центру міста, Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни і збройних конфліктів, Міжнародний день пам'яті тварин, загиблих від рук людини.

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Пам'ятні дати 6 листопада, річниці та події

6 листопада 1492 року Христофор Колумб познайомився з дивним звичаєм індіанців – тютюнопалінням. Це відбулося на острові Куба. Тубільці тримали в роті скачані з якоїсь трави і тліючі з одного кінця трубки, які вони називали «тобако», і час від часу випускали з носа ароматний дим. Так європейці вперше познайомилися з тютюнопалінням. Проникненню тютюну в Європу сприяв чернець Роман Пане, який під час другої експедиції Колумба побував в Америці як місіонер. Він привіз до Іспанії тютюнове насіння і став вирощувати цю рослину як декоративну. Вже у 1496 році перші тютюнові плантації з'явилися в Іспанії, у 1559 році - в Португалії, а звідти, у 1560 році - у Франції. Наприкінці 16-початку 17 століть куріння поширилося й на інші материки. У Середній Азії і країнах Сходу тютюн закладали під язик або за щоку, з висушеного листя готували нюхальний порошок. Захоплення тютюном було настільки сильним, що цій рослині стали приписувати лікувальні властивості, вважаючи його мало не панацеєю. Так, французький посол у Португалії Жані Ніко підніс королеві Катерині Медічі листя і насіння тютюну для бадьорості, а також як засіб від головного болю та багатьох хвороб. На знак подяки королева назвала "чудодійні ліки" ім'ям свого посланника — нікотин. Непомірне споживання тютюну нерідко призводило до тяжких отруєнь, що спонукало владу і церкву розпочати боротьбу з курінням. В Америці, наприклад, курців стратили, у Туреччині - садили на кілок, в Італії - відлучали від церкви і живцем замуровували в стіни. Ще в 1604 році англійський король Яків I в праці «Про шкоду тютюну» писав: «Куріння - огидний для зору, огидний для нюху, шкідливий для мозку і небезпечний для легенів звичай».

У 1887 році був заснований шотландський футбольний клуб «Селтік».

У 1960 році була відкрита перша черга Київського метрополітену - ділянка Святошинсько-Броварської лінії довжиною 5,2 км з 5 станціями: «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна», «Дніпро».

6 листопада 1919 року в Лондоні на спільному засіданні Британського королівського товариства і Королівського астрономічного товариства було оголошено про тріумфальне підтвердження загальної теорії відносності Ейнштейна. До речі, Ейнштейна неодноразово номінували на Нобелівську премію з фізики, проте члени Нобелівського комітету довгий час не наважувалися присудити премію автору настільки революційних теорій. Зрештою був знайдений дипломатичний вихід: премія за 1921 рік була присуджена Ейнштейну за теорію фотоефекту, тобто за найбільш безперечну і добре перевірену експериментально роботу, але текст рішення містив Нейтральне додавання: « ... і за інші роботи в галузі теоретичної фізики».

У 1987 році була відкрита станція Київського метрополітену «Ленінська», нині «Театральна».

У 1995 році був випущений останній альбом Queen за участю Фредді Мерк'юрі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 6 листопада вшановує ікону Богородиці «Всіх скорботних Радість». Інші назви свята: «Світець», «Скорботна Божа Мати», «День Арефи», «Афанасій».

Що сьогодні не можна робити

Цього дня потрібно стримувати себе від емоцій, а їх буде багато. Не проявляйте зарозумілість, гидливість і злість. Також краще не йти на необґрунтовані ризики. Постарайтеся бути обережнішими з дзеркалами.

Прикмети на 6 листопада

Читайте такожДень бухгалтера 2020 в Україні: дата та історія святаЗ давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- ворони у зграї збираються - до рясного снігопаду.

6 листопада іменини

Іменини у Афанасія, Олексія, Іраклія, Лаврентія, Миколи, Петра, Івана та Вікторії.

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Автор: Нана Чорна