9 березня - 68-й день року за Григоріанським календарем. До кінця року залишається 297 днів. У XX і XXI століттях цей день відповідає 24 лютого Юліанського календаря.

Яке свято 9 березня 2021

Цього дня у світі відзначаються День домашніх комах, День народження ляльки Барбі, Міжнародний день ді-джея.

В Україні - день народження Тараса Шевченка, у США - День фрикадельок, День Амеріго Веспуччі, День паніки, День «Подолай це», День крабового м'яса, День штучної щелепи, День унікального імені, в Індії - День посту і духовних практик «Віджая Екадаші», у Белізі - День національних героїв і благодійників.

Пам'ятні дати 9 березня, річниці та події

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимемо цього місяцяУ 1500 році пішла в море португальська експедиція з 13 кораблів під командуванням Васко да Гами.

У 1796 році відбулося одруження Наполеона Бонапарта і Жозефіни Богарне.

У 1804 році Франція офіційно передала Луїзіану США.

У 1822 році Чарльз Грем із Нью-Йорка отримав патент на штучні зуби.

У 1831 році в Алжирі був заснований Іноземний легіон. Після здобуття Алжиром незалежності (1962 рік) його штаб-квартира була перенесена до Парижа.

У 1858 році житель Філадельфії Альберт Поттс запатентував вуличну поштову скриньку.

У 1933 році в США був скасований «золотий стандарт».

У 1959 році в Нью-Йорку на ярмарку іграшок була продемонстрована новинка - лялька Барбі. Вона стала однією з найпопулярніших у світі. Всього американська компанія Mattel - виробник цієї ляльки - за півстоліття продала понад мільярд Барбі. У 2009 році Барбі відзначила свій півстолітній ювілей. «Родинне» коріння Барбі йде з Німеччини. Там на початку 1950-х років за мотивами популярного коміксу для дорослих була створена маленька лялька Лілі. З великими грудьми, довгими ногами Лілі не призначалася для дітей і не продавалася в іграшкових магазинах. Американка Рут Хандлер побачила ляльку в тютюновій крамниці в Швейцарії. Іграшка справила на неї велике враження. Рут купила відразу три ляльки. Приїхавши додому в США, Хандлер доручила дизайнеру Джеку Райану трохи змінити ляльку і зробити її більш прийнятною для дітей. Ляльку авторка іграшки назвала Барбі на честь своєї дочки. Іграшка була запатентована в 1958 році й призначалася для дівчаток 3-12 років. 9 березня 1959 року лялька Барбі вперше з'явилася на нью-йоркському ярмарку іграшок у чорно-білому смугастому купальнику, сонцезахисних окулярах та туфлях на шпильці. Новинка була прийнята обережно, але грамотна рекламна кампанія зробила свою справу: партія з 3 тисяч ляльок розійшлася дуже швидко. Вже через п'ять років Барбі продавали мільйонами штук. Ляльки жили своїм життям, обростали вбраннями, друзями, навчалися і працювали, підкоривши не одне покоління дітей у 150 країнах світу. Перша лялька була продана всього за три долари, але вже у 2004 році блондинка 1959 року народження була продана на аукціоні eBay за 3 тисячі 552 долари, а через два роки на аукціоні Christie's у Лондоні її ціна зросла до 17 тисяч доларів. Тим часом Барбі неодноразово зазнавала критики. Експерти вважають, що ляльки Mattel погано впливають на дітей. Одне з найбільш частих звинувачень з боку медиків - популярність Барбі пов'язана з поширенням анорексії та булімії. Стверджується, що пропорції Барбі неприродні для людини. Так, розрахунки, проведені центральним госпіталем Гельсінкі, показали, що реальній жінці з пропорціями Барбі не вистачало б від 17 до 22 відсотків ваги для нормального функціонування репродуктивної системи.

У 2011 році шатл «Діскавері» завершив свою 27-річну кар'єру, здійснивши успішне останнє приземлення в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі. Також свято називають «Набуття», «Іванів день», «Набуття гнізд», «Пташине потіння», «День птахів». Цього дня птахи починають вити гнізда. Ще 9 березня - другий день Масниці «загравання». Молодь продовжує веселитися, а старше покоління - займатися господарськими справами. У цей день також відбувалися оглядини наречених. Загалом усі масничні обряди зводилися до сватання, щоб після Великого посту зіграти весілля.

Що сьогодні не можна робити

У цей день не рекомендується починати нові справи, проводити сільгоспроботи, працювати вдома - в'язати та шити, прати.

Прикмети на 9 березня

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З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

- яка погода в цей день - таким буде квітень;

- лежить сніг - Великдень буде холодним.

9 березня іменини

Іменини у Іоанна, Іларіона та Івана.

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Автор: Нана Чорна