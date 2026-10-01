Денні Бойл порадував фанатів новинами про майбутнє франшизи '28 років по тому'

Британський режисер Денні Бойл ("На голці", "Пляж", "28 днів потому", "Пекло", "Мільйонер із нетрів", "Транс", "Чорнило") підтвердив, що франшиза "28 років по тому" (28 Years Later) все-таки отримає третю частину.
"Фільм "28 років по тому" – або як він там зрештою називатиметься – обов'язково знімуть, бо люди постійно про нього запитують. Не знаю точно, коли саме, але сценарій уже є – і сценарій дуже хороший, від Алекса Гарленда", – цитує режисера Variety.
Також він підтвердив, що у фільмі з'явиться Кілліан Мерфі ("Сніданок на Плутоні", "Пекло", "Початок", "Дюнкерк", "Оппенгеймер", серіал "Гострі картузи"), який зіграв головну роль в оригінальному фільмі "28 днів потому", з якого й почалася вся історія.
"У ньому буде багато Кілліана Мерфі. А от чи буде він знову роздягатися в кадрі – не знаю. У нього тепер є "Оскар", – пожартував Бойл.
"28 років по тому" – історія франшизи
Як повідомляв УНІАН.Туризм, Денні Бойл зняв науково-фантастичний фільм жахів "28 днів потому" за сценарієм британського письменника Алекса Гарленда у 2002 році. До цього вони вже разом працювали над фільмом "Пляж" 2000 року.
Сюжет фільму "28 днів потому" розгортався в Лондоні, спустошеному вірусом люті, який випадково вирвався з лабораторії. Велокур'єр Джиммі у виконанні тоді ще маловідомого ірландського актора Кілліана Мерфі прокинувся в лікарні майже через місяць після початку епідемії – і в компанії кількох інших людей був змушений навчитися виживати в новому світі.
У 2007 році вийшов фільм "28 тижнів потому", який, втім, зняв іспанський режисер Хуан Карлос Фреснадільо ("Інтакто"), тоді як ані Бойл, ані Гарленд над ним безпосередньо не працювали. У цьому фільмі вже були абсолютно нові персонажі, зокрема американські військові, які прагнули не допустити поширення вірусу за межі Великої Британії.
Чутки про можливе продовження франшизи ходили ще з 2007 року, проте лише на початку 2024 року з'явилися конкретні подробиці – до роботи повернулися самі Бойл і Гарленд (останній на той момент уже встиг стати самостійним режисером, знявши такі фільми, як "Ex Machina", "Анігіляція", "Чоловічий рід", "Повстання штатів", "Бойові дії").
У підсумку влітку 2025 року вийшов фільм "28 років по тому" з Алфі Вільямсом, Джоді Комер, Аароном Тейлором-Джонсоном і Рейфом Файнсом, події якого розгорталися, як можна зрозуміти з назви, через 28 років після першого фільму. Поширення вірусу за межі Великої Британії вдалося зупинити, однак жителі острова, що вижили, опинилися в повній ізоляції. Тепер вони живуть невеликими групами на територіях, захищених від заражених та інших людей. Серед них – 12-річний Спайк, який не знає іншого життя, але мріє побачити світ за межами своєї крихітної комуни.
Уже на початку 2026 року вийшов сиквел під назвою "28 років по тому: Храм кісток", який за сценарієм Гарленда зняла Нія ДаКосте ("Кендімен", "Марвели", "Гедда") – тут доля звела Спайка з божевільним лідером жорстокого культу Джиммі Крісталом у виконанні Джека О'Коннелла, і ця зустріч показала, що часом ті, хто вижив, можуть бути набагато гіршими за заражених. Водночас доктор Келсон у виконанні Рейфа Файнса, подружившись із альфа-зараженим Самсоном (Чхі Льюїс-Паррі), здається, знайшов ліки від вірусу люті. Наприкінці фільму Спайк у компанії своєї нової супутниці з числа колишніх прихильників Крістала натрапив на будинок героя Кілліна Мерфі.