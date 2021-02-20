Щороку 20 лютого відзначається одне із найбільш незвичайних свят – Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм. По-простому його ще називають День алкоголіка.
День алкоголіка – що означає
День алкоголіка для багатьох людей вважається чудовим приводом гульнути та випити черговий стаканчик якогось алкогольного напою. Ця дата добре відома, зокрема, тим, хто живе за принципом: "Нема приводу не випити".
Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниОднак насправді це свято зовсім не заклик до любителів спиртних напоїв зайвий раз пропустити стаканчик алкоголю. Це – свято людей, які зуміли вирватися з чіпких лап "зеленого змія" й перемогти алкогольну залежність.
20 лютого проводяться різні флеш-моби та акції, присвячені боротьбі з алкоголізмом. А люди, які позбулися цієї згубної звички, діляться з іншими своїм досвідом.
Історія свята День алкоголіка
Чому обрано саме цю дату для святкування в усьому світі – достеменно невідомо. Існує версія, що свято почали відзначати понад 70 років тому з нагоди винаходу першого в світі гранованого стакана, який призначався, зокрема, для розпивання алкоголю. Днем народження самого гранованого стакана вважається 11 вересня, а перший його екземпляр був випущений у 1943 році на заводі в місті Гусь Хрустальний.
УНІАН зібрав жартівливі й іронічні привітання з Днем алкоголіка у віршах і картинках, а також кумедні картинки та малюнки.
Привітання з Днем алкоголіка
***
Придуманий на світі не даремно
Алкоголіка день.
Збиратися вам, друзі,
Нехай не буде лінь!
Збирайтеся мерщій,
Швидко наливайте,
І цей прекрасний день
Зараз відзначайте!
Щоб було добре
У вашої компанії,
Нехай не буде між вами
Сварки, бійки, фальші!
***
Ну і свято ... Що за нісенітниця?
Алкоголікам віват!
Пиво ллється нехай рікою,
А коньяк – він горілці брат!
Буде вранці червоний ніс
І пухла морда.
День сьогодні алкоголіка.
Вип'ємо всі ми гордо!
***
Всіх грошей заробити не можна. Але пропити можна. Пам’ятай, друже! Зі святом.
***
Пий – помреш, не пий – помреш, так що пий, поки живеш. З Днем алкоголіка!
***
Бажаю цього дня напитися,
У своїй квартирі заблукати.
Друзів, рідних не впізнавати,
І ліжко своє не знайти.
***
Алкоголікам сьогодні
Напишу я оду.
Нехай буде повага
У вас від народу!
Від країни хай для вас
Придумають медалі.
І щоб жили ви довше,
Без горя та печалі!
Дешевшає нехай коньяк,
Вино, горілка, пиво.
Вам бажаю вік прожити
У здоров'ї, щасливо!
З Днем алкоголіка – жартівливі картинки
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