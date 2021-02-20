Веселі привітання та кумедні картинки з Днем алкоголіка.

Щороку 20 лютого відзначається одне із найбільш незвичайних свят – Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм. По-простому його ще називають День алкоголіка.

День алкоголіка – що означає

День алкоголіка для багатьох людей вважається чудовим приводом гульнути та випити черговий стаканчик якогось алкогольного напою. Ця дата добре відома, зокрема, тим, хто живе за принципом: "Нема приводу не випити".

Читайте такожВихідні у березні: скільки відпочиватимуть українці в перший місяць весниОднак насправді це свято зовсім не заклик до любителів спиртних напоїв зайвий раз пропустити стаканчик алкоголю. Це – свято людей, які зуміли вирватися з чіпких лап "зеленого змія" й перемогти алкогольну залежність.

20 лютого проводяться різні флеш-моби та акції, присвячені боротьбі з алкоголізмом. А люди, які позбулися цієї згубної звички, діляться з іншими своїм досвідом.

Історія свята День алкоголіка

Чому обрано саме цю дату для святкування в усьому світі – достеменно невідомо. Існує версія, що свято почали відзначати понад 70 років тому з нагоди винаходу першого в світі гранованого стакана, який призначався, зокрема, для розпивання алкоголю. Днем народження самого гранованого стакана вважається 11 вересня, а перший його екземпляр був випущений у 1943 році на заводі в місті Гусь Хрустальний.

УНІАН зібрав жартівливі й іронічні привітання з Днем алкоголіка у віршах і картинках, а також кумедні картинки та малюнки.

Привітання з Днем алкоголіка

***

Придуманий на світі не даремно

Алкоголіка день.

Збиратися вам, друзі,

Нехай не буде лінь!

Збирайтеся мерщій,

Швидко наливайте,

І цей прекрасний день

Зараз відзначайте!

Щоб було добре

У вашої компанії,

Нехай не буде між вами

Сварки, бійки, фальші!

***

Ну і свято ... Що за нісенітниця?

Алкоголікам віват!

Пиво ллється нехай рікою,

А коньяк – він горілці брат!

Буде вранці червоний ніс

І пухла морда.

День сьогодні алкоголіка.

Вип'ємо всі ми гордо!

***

Всіх грошей заробити не можна. Але пропити можна. Пам’ятай, друже! Зі святом.

***

Пий – помреш, не пий – помреш, так що пий, поки живеш. З Днем алкоголіка!

***

Бажаю цього дня напитися,

У своїй квартирі заблукати.

Друзів, рідних не впізнавати,

І ліжко своє не знайти.

***

Алкоголікам сьогодні

Напишу я оду.

Нехай буде повага

У вас від народу!

Від країни хай для вас

Придумають медалі.

І щоб жили ви довше,

Без горя та печалі!

Дешевшає нехай коньяк,

Вино, горілка, пиво.

Вам бажаю вік прожити

У здоров'ї, щасливо!

З Днем алкоголіка – жартівливі картинки

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Автор: УНІАН