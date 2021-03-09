Шевченко залишив по собі величезну творчу спадщину й Україна вшановує визначного поета, художника та мислителя.

Цього дня, 9 березня, у 1814 році з’явився на світ визначний поет, класик української літератури, мислитель, художник Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні Україна відзначає 207-річчя від дня народження письменника.

Тарас Шевченко та його творчий спадок

Народився поет у селі Моринці на Черкащині в родині кріпаків. Тарас Шевченко рано осиротів та 10 років свого життя провів у засланні.

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Будучи людиною універсальних обдарувань та інтересів, Шевченко залишив по собі величезну творчу спадщину. З-під пера поета вийшли чудові твори і, звісно ж, знаменита збірка поезій "Кобзар". Його творчість мала вирішальне значення у становленні й розвитку нової української літератури та стала джерелом натхнення для багатьох сучасних митців.

До того ж Шевченко – один із найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва. Він є автором понад тисячі мистецьких творів.

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Вірші Тараса Шевченка перекладені більш ніж ста мовами світу і навіть мовою есперанто.

Найменше видання "Кобзаря" має розмір близько половини квадратного міліметра. Створив його український майстер Микола Сядристий.

"Кобзарю" поета у Черкасах присвячено цілий музей. За час життя поета збірка перевидавалася 4 рази, а за часів СРСР його тираж налічував 8 мільйонів копій.

Будучи успішним портретистом у Петербурзі, Шевченко добре заробляв і завжди одягався доволі модно. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща-макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою на той час.

У 1975 році один із кратерів на Меркурії був названий на честь Шевченка. Діаметр цього кратера – 137 кілометрів.

По всьому світу українському поетові встановлено 1384 пам’ятники. Більшість із них – 1256 – розташовані на території України, ще 128 – у 35 країнах світу, зокрема, Бразилії, США, Китаї тощо.

Найбільший портрет Шевченка має площу 500 кв. м. Написаний він у Харкові на стіні 17-поверхового житлового будинку по проїзду Садовому, 30, і внесений до Книги рекордів. Графіті малювали ночами впродовж двох тижнів.

Заходи до дня народження Шевченка

Читайте такожСтефанчук назвав час, на якому хочуть залишити жити українцівЗ нагоди 207-річчя від дня народження Шевченка в Україні та й по всьому світу відбудеться низка тематичних заходів. У різних містах України пройдуть урочистості та покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Так, на Черкащині започаткували челендж #Шевченку207, закликаючи охочих ділитися у соцмережах улюбленими рядками з творчості Кобзаря.

Примітно, що днями "Укрпошта" випустила поштові марки з оголеними тілами у жанрі ню із серії "Її величність – жінка". Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка "Одаліска", написана у 1840 році у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року.

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Автор: Аліна Вишневська