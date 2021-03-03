5 березня світ побачать перші українські поштові марки з оголеними тілами у жанрі ню із серії "Її величність – жінка".
Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрпошти".
Тираж кожної марки – 130 тисяч примірників. До марок випущено конверти "Перший день".
Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка «Одаліска», написана у 1840 році у Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича – "Вірсавія", написана 1860 року.Читайте також"Це тонкий тролінг": в Укрпошті виправдались за скандал з презентацією нових поштових марок на честь ЗСУ
На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу "Енергія ІІ", написану в 1991 році нашим сучасником Андрієм Чебикіним – художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника "Опале листя" Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.
В "Укрпошті" вірять, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням.
Поштові марки, конверти та картки серії "Її величність – жінка" випущені у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України.
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