Щорічно 15 липня в Україні відзначається День миротворців. Сьогодні, 15 липня, відзначається День українських миротворців. Цю дату Верховна Рада заснувала у 2013 році на офіційному рівні.
Мета святкування, як значиться в указі Верховної Ради, - визнання "мужності і доблесті, зразкового виконання службових обов 'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ і НАТО та забезпечення збереження пам' яті славних героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов 'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу".
День українських миротворців: історія та значення свята
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Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру і безпеки з 1992 року. Впродовж цього часу близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у різних регіонах планети, 55 із яких загинули.
21 травня 2013 року, враховуючи внесок і значення національного миротворчого контингенту України у справі зміцнення миру і злагоди в зонах військових конфліктів, віддаючи честь тим, хто не пошкодував своє життя і здоров’я, Верховна Рада України запровадила професійне свято саме українських миротворців. Датою його святкування визначено 15 липня.
Привітання з Днем українських миротворців у віршах
***
З Днем українських миротворців вітаю,
Миру для дому, країни я бажаю!
Нехай не торкнеться біда ніколи,
Під вартою залишилися рідні ворота!
Здоров'я для Вас заслужено точно,
Спокійні чекають попереду, нехай, ночі,
Добрі, ясні, славні дні,
Миротворці – герої і молодці!
***
Сонце світить дуже яскраво,
Ми привітаємо в цей день
Тих, що світ несуть масштабно,
Забувши про дурниці.
Миротворці, це свято
По заслугах – тільки ваше.
Нехай же щастя і удача
Вас візьмуть на абордаж.
***
Нелегка робота і небезпечна,
Але з честю виконуєте обов’язок свій:
Миротворча місія прекрасна
Часом переплітається з війною.
І хтось повинен, незважаючи на втому,
У гарячих точках затулити собою дітей,
І, пригнічуючи гнів, упокорюючи жалість,
Бути лише посланцем Миру для людей.
***
Самовіддані, справі вірні,
Готові собою розплатитися
За те, щоб не було більше війни,
За те, щоб мир повернувся.
Вони - миротворці, що проти ворожнечі,
Їхня справа гідна слави.
Так нехай ніколи не пізнати їм потреби
У боротьбі за вільне право.
З Днем українського миротворця!
Привітання з Днем українських миротворців у листівках
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