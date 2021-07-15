Миротворці України з 1992 року денно і нощно забезпечують безпеку в країні і беруть участь у міжнародних місіях з підтримання миру. Міжнародний день миротворців відзначається 29 травня.

Щорічно 15 липня в Україні відзначається День миротворців. Сьогодні, 15 липня, відзначається День українських миротворців. Цю дату Верховна Рада заснувала у 2013 році на офіційному рівні.

Мета святкування, як значиться в указі Верховної Ради, - визнання "мужності і доблесті, зразкового виконання службових обов 'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій ООН, ОБСЄ і НАТО та забезпечення збереження пам' яті славних героїв-миротворців, які загинули під час виконання обов 'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу".

День українських миротворців: історія та значення свята

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Українські миротворці входять до міжнародних місій з підтримання миру і безпеки з 1992 року. Впродовж цього часу близько 45 тисяч військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у різних регіонах планети, 55 із яких загинули.

21 травня 2013 року, враховуючи внесок і значення національного миротворчого контингенту України у справі зміцнення миру і злагоди в зонах військових конфліктів, віддаючи честь тим, хто не пошкодував своє життя і здоров’я, Верховна Рада України запровадила професійне свято саме українських миротворців. Датою його святкування визначено 15 липня.

Привітання з Днем українських миротворців у віршах

***

З Днем українських миротворців вітаю,

Миру для дому, країни я бажаю!

Нехай не торкнеться біда ніколи,

Під вартою залишилися рідні ворота!

Здоров'я для Вас заслужено точно,

Спокійні чекають попереду, нехай, ночі,

Добрі, ясні, славні дні,

Миротворці – герої і молодці!

***

Сонце світить дуже яскраво,

Ми привітаємо в цей день

Тих, що світ несуть масштабно,

Забувши про дурниці.

Миротворці, це свято

По заслугах – тільки ваше.

Нехай же щастя і удача

Вас візьмуть на абордаж.

***

Нелегка робота і небезпечна,

Але з честю виконуєте обов’язок свій:

Миротворча місія прекрасна

Часом переплітається з війною.

І хтось повинен, незважаючи на втому,

У гарячих точках затулити собою дітей,

І, пригнічуючи гнів, упокорюючи жалість,

Бути лише посланцем Миру для людей.

***

Самовіддані, справі вірні,

Готові собою розплатитися

За те, щоб не було більше війни,

За те, щоб мир повернувся.

Вони - миротворці, що проти ворожнечі,

Їхня справа гідна слави.

Так нехай ніколи не пізнати їм потреби

У боротьбі за вільне право.

З Днем українського миротворця!

Привітання з Днем українських миротворців у листівках

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Автор: Крiстiна Кащавцева