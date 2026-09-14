Netflix показав трейлер 4 сезону 'Люпена' (відео)

Стрімінговий сервіс Netflix показав перший трейлер четвертого сезону французького пригодницько-кримінального серіалу "Люпен" (Lupin).
Згідно з офіційним синопсисом до фільму, у новому сезоні геніальний шахрай Ассан Діоп після чотирьох років ув'язнення готовий розпочати нове життя з родиною. Але поява загадкового імітатора змушує його повернути Люпена до вигадливих схем.
До головної ролі в проєкті повернувся Омар Сі ("Піна днів", "1+1", "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього", "Інферно", "Світ Юрського періоду 3").
Продовження популярного серіалу вийде вже 23 жовтня 2026 року.
Четвертий сезон "Люпена" налічуватиме вісім епізодів, усі вони вийдуть одночасно.
Серіал "Люпен" – що відомо
Сюжет серіали натхнений Серіал натхненний творами французького письменника Моріса Леблана початку 20 століття про харизматичного авантюриста Арсена Люпена.
Сучасний Люпен – син мігранта з Сенегалу Ассан Діоп, який, надихаючись улюбленим літературним героєм, вирішує помститися впливовій родині, що свого часу підставила його батька.
Перший сезон "Люпена" вийшов у січні 2021 року і миттєво став хітом. Другий сезон став доступний вже влітку того ж року, а третього довелося чекати до осені 2023 року.
Наразі оцінка серіалу на IMDb становить 7,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 98% схвалення від критиків та 79% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 79 із 100 балів, а широка аудиторія – у 6,6 із 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".