Після важкої хвороби померла легендарна народна артистка України

Яблонська увійшла до Національного реєстру рекордів України за "Найтриваліший період виступу на театральній сцені".

Після важкої хвороби на 99-році життя померла народна артистка України Галина Яблонська, повідомив в Facebook театрознавець, заслужений діяч мистецтв України Василь Неволов.

"Сумну новину хочу Вам повідомити театральна родино: сьогодні відлетіла у Вирій душа Великої Артистки і Патріотки, народної артистки України, повної кавалерки Орденів Княгині Ольги, Лауреатки премії імені Марії Заньковецької, премії "Бронек" та мистецької премії "Київ" імені Амвросія Бучми, Почесної Голови міжнародного проекту-конкурсу "Тарас Шевченко єднає народи", франківки з семидесятирічним творчим стажем, не самотньої "Самотньої леді" – Галини Гілярівни Яблонської! Після важкої хвороби на 99-тому році перестало битись її зболіле серце...", - написав він.

Неволов поділився, що в останні кілька десятків років найбільшою втіхою і найбільшою енергомісткою "творчою ношею" Галини Гілярівни були створений нею , випестуваний, викоханий Героїчний Театр "Пам'ять" та проект- конкурс "Шевченко єднає народи".

Відео дня

"Дивовижно, як у цієї самовідданої жінки на все вистачало часу, здоров'я, мудрості, таланту і доброти?! Неймовірно... Вдячність Вам за все наша доземна... і велика тривала довга пам'ять! Світла, як Ви, і вічна, як той спадок, який Ви нам залишили!", - додав театрознавець.

Галина Яблонська: біографія

Яблонська народилася 2 січня 1928 року в Умані. Її мати була актрисою, а вітчим – актором і режисером. На театральну сцену майбутня народна артистка вперше вийшла у шестирічному віці, зігравши епізодичну роль хлопчика.

У віці 8 років вона отримала роль Топсі у виставі "Хатина дяді Тома" Вінницького державного театру.

До театру Франка Яблонська прийшла у 1951 році. До цього вона виступала у театрах Проскурова, Кам'янця-Подільського, Могилева-Подільського, Вінниці та Дніпра. Її першим режисером у театрі Франка був легендарний Амвросій Бучма.

Яблонська була ученицею Бучми та сучасницею Гната Юри, Наталії Ужвій, Нонни Копержинської й інших визначних представників українського театру.

Артистка була старійшиною трупи Національного театру імені Івана Франка. На сцену театру вона виходила до глибокої старості й лише в останні два роки життя припинила брати участь у виставах.

Примітно, що Яблонська увійшла до Національного реєстру рекордів України за "Найтриваліший період виступу на театральній сцені". Однією з її знакових робіт стала головна роль Олесі Богданівни у виставі "Самотня леді". Сотий показ постановки відбувся у лютому 2020 року.

За десятиліття роботи у театрі Франка Яблонська зіграла десятки ролей. Серед них – Галя у "Назарі Стодолі", Регіна у "Перехресних стежках", Настя в "Украденому щасті", Леді Макдуф у "Макбеті", Ольга Франко у "Таїні буття" та Олеся Богданівна у "Самотній леді".

Артистка також заснувала та очолила Міжнародну лігу "Матері і сестри – молоді України", а у 2007 році за її ініціативою було створено Героїчний театр "Пам'ять". Вона виступала із сольними програмами, працювала на радіо й телебаченні.

У 1960 році Яблонській присвоїли звання заслуженої артистки УРСР, а у 1982 році – народної артистки УРСР. Вона також була повною кавалеркою ордена княгині Ольги.

Нещодавні втрати в акторській родині

Раніше УНІАН повідомляв, що на фронті загинув відомий український музикант та актор Чернігівського молодіжного театру Костянтин Слободенюк. Йому було 43 роки. Актор мобілізувався у травні 2024 року. Прощання з Слободенюком відбудеться 15 вересня в Чернігові.

Також ми писали, що захищаючи Україну, загинув музикант та учасник київського панк-гурту "Квіткіс" Віталій Капранов. Капранов проходив службу у 1-му корпус Нацгвардії Азов.

Вас також можуть зацікавити новини: