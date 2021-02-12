Найчастіше планують дарувати подарунки чоловіки, молодші опитані та незареєстровані подружні пари.

55% опитаних українців планують дарувати подарунки на День святого Валентина.

Про це свідчать дані опитування, проведені Соцгрупою "Рейтинг" 6-8 лютого 2021 року.Читайте такожЯк відзначити День святого Валентина - ідеї для святкування, подарунка і частувань

За останні два роки цей показник - тих, хто планує дарувати подарунки - дещо зріс (з 49% у 2019 до 55%).

Водночас 43% не планують робити презенти в це лютневе свято.

Найчастіше планують дарувати подарунки чоловіки, молодші опитані та незареєстровані подружні пари.

Опитування було проведено серед населення України віком від 18 років і старших у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

День святого Валентина: традиції свята

14 лютого в День святого Валентина закохані по всьому світу дарують один одному валентинки, роблять подарунки й говорять слова любові.

Так, в Японії на День Валентина дівчата дарують хлопцям домашній шоколад і шоколадні цукерки.

У Франції заведено дарувати коштовні прикраси й писати любовні вірші. У США в цей день закохані дарують один одному коробку цукерок у формі серця. У Данії валентинки роблять у формі паперової сніжинки, а всередину вкладають проліски.

В Естонії валентинки й подарунки дарують членам сім'ї, друзям і колегам. На Філіппінах свято відзначають цілий тиждень - гуляють весілля, влаштовують фотосесії та застілля.

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Автор: Ольга Робейко