Традиційно церква щодня згадує імена видатних святих, а їхні тезки відзначають іменини. Православні віруючі часто дають імена дітям за православним календарем. Дитину заведено назвати на честь одного зі святих, якого шанують в день, коли народився малюк. Таким чином у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво.
Календар іменин на 10 жовтня підкаже, яке ім'я вибрати для дитини і кого привітати з Днем ангела.
Чоловічі іменини 10 листопада
Степан: форма давньогрецького імені Стефанос - "корона", "вінець".
Еммануїл: утворено від давньоєврейського імені Іммануель - "з нами Бог".
Георгій: походить від давньогрецького слова георгос, тобто "землероб", "обробляє землю".
Єгор: російський та український варіант імені Георгій.
Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".
Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос, що означає "землероб", "присвячений богині родючості Деметрі".
Арсеній: форма давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "зрілий", "мужній".
Іван: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".
Ян: польська, білоруська та давньоруська форми імені Йоханан.
Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Жіночі іменини 10 листопада
Неоніла: форма латинського імені Neonilla, від чоловічого давньогрецького імені Неон "нова", "юна", "молода".
Ганна: утворено від давньоєврейського імені Ханна - "сила", "хоробрість", "благодать", "милість".
Февронія: форма грецького імені Февронія, від давньогрецького слова фойбос - "світла", "ясна" або від латинського faber - "ремісник".
Парасковія: походить від давньогрецького імені Параскеве - "переддень суботи", "очікування", "приготування".
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