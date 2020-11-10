Сьогодні святкують 10 чоловічих і 4 жіночих іменини.

Традиційно церква щодня згадує імена видатних святих, а їхні тезки відзначають іменини. Православні віруючі часто дають імена дітям за православним календарем. Дитину заведено назвати на честь одного зі святих, якого шанують в день, коли народився малюк. Таким чином у дитини з'явиться свій Ангел-хранитель і небесне заступництво.

Календар іменин на 10 жовтня підкаже, яке ім'я вибрати для дитини і кого привітати з Днем ангела.

Чоловічі іменини 10 листопада

Степан: форма давньогрецького імені Стефанос - "корона", "вінець".

Еммануїл: утворено від давньоєврейського імені Іммануель - "з нами Бог".

Георгій: походить від давньогрецького слова георгос, тобто "землероб", "обробляє землю".

Єгор: російський та український варіант імені Георгій.

Максим: від римського родового імені Maximus - "найбільший".

Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос, що означає "землероб", "присвячений богині родючості Деметрі".

Арсеній: форма давньогрецького імені Арсеніос, від слова арсен - "зрілий", "мужній".

Іван: утворено від давньоєврейського імені Йоханан - "Яхве милостивий", і від давньоіудейського Іоанн - "помилуваний Богом".

Ян: польська, білоруська та давньоруська форми імені Йоханан.

Микола: походить від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Жіночі іменини 10 листопада

Неоніла: форма латинського імені Neonilla, від чоловічого давньогрецького імені Неон "нова", "юна", "молода".

Ганна: утворено від давньоєврейського імені Ханна - "сила", "хоробрість", "благодать", "милість".

Февронія: форма грецького імені Февронія, від давньогрецького слова фойбос - "світла", "ясна" або від латинського faber - "ремісник".

Парасковія: походить від давньогрецького імені Параскеве - "переддень суботи", "очікування", "приготування".

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Автор: Катерина Пулатова