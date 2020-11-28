Іменини - це духовний день народження людини, день пам'яті і єдності зі святим покровителем, на честь якого названа людина. Традиція давати дітям церковні імена дуже давня. Дитину називають одним з імен з православного календаря за день його народження, в якому вказані дати вшанування всіх святих. Названий на честь святого малюк отримає захист від небес і свого Ангела-хранителя.
Чоловічі іменини 28 листопада
Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".
Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".
Микита: форма давньогрецького імені Нікетас, від слова нікетес - "переможець".
Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".
Петро: варіант давньогрецького імені Петрос - "твердий", "камінь", "надійний".
Пилип: від давньогрецького імені Філіпос- "люблячий коней".
Фома: варіант імені Томас, що походить від давньоєврейського теом - "близнюк".
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