Сьогодні власники 7 чоловічих імен відзначають свої іменини.

Іменини - це духовний день народження людини, день пам'яті і єдності зі святим покровителем, на честь якого названа людина. Традиція давати дітям церковні імена дуже давня. Дитину називають одним з імен з православного календаря за день його народження, в якому вказані дати вшанування всіх святих. Названий на честь святого малюк отримає захист від небес і свого Ангела-хранителя.

Чоловічі іменини 28 листопада

Григорій: від давньогрецького грігорео - "не спати", "бути пильним", "не сплячий".

Дмитро: утворено від давньогрецького імені Деметріос - "присвячений богині Деметрі", "землероб".

Микита: форма давньогрецького імені Нікетас, від слова нікетес - "переможець".

Микола: від давньогрецького імені Ніколаос - "переможець народів".

Петро: варіант давньогрецького імені Петрос - "твердий", "камінь", "надійний".

Пилип: від давньогрецького імені Філіпос- "люблячий коней".

Фома: варіант імені Томас, що походить від давньоєврейського теом - "близнюк".

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Автор: Катерина Пулатова