Наступного року українці вітатимуть своїх мам з днем народження.

Щорічно в багатьох країнах світу відзначаються свята, присвячені матерям. У цей день вітають матерів, а також вагітних жінок. У різних країнах світу цей день відзначають в різні дати.

Дата свята День матері 2021

В Україні День матері відзначається щорічно у другу неділю травня. У 2021 році його дата припадає на 9 травня.

Історія свята День матері

Вперше ідея відзначати День матері виникла в 1872 році в США. Американська активістка Джулія Уорд Хоув виступила з ініціативою відзначати день єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Однак її демонстрації проігнорували, і тільки в 1910 році в США було прийнято відзначати День матері. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом всіх матерів. Слідом за США цей день стали відзначати і в інших країнах.

В Україні свято вперше відзначили в 1928 році з ініціативи Союзу Українок Канади. На Західній Україні свято відзначали концертами та фестивалями. У 1939 свято заборонила радянська влада, і тільки в 1990 році його знову почали відзначати після указу Леоніда Кучми.

Читайте також інші новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова