Масниця - це народне свято, яке символізує відхід зими.

Масниця - одне з найулюбленіших і веселих народних свят, яке відзначається цілий тиждень. Це старовинне слов'янське свято відзначається за тиждень до початку Великого Посту, який триває 48 днів і закінчується перед Великоднем.

Коли в Україні Масниця у 2021 році

Щоб визначити перший день Масляного тижня, потрібно відняти 56 днів від дати Великодня. Цього року Великдень відзначають 2 травня, а Масниця починається в понеділок 8 березня. Саме свято відзначають в кінці тижня, в неділю 14 березня.

Головні традиції Масниці

Масниця - це дуже давнє свято, яке походить ще з язичницьких часів. За різними версіями, її святкування на Русі пов'язували з богом Велесом або Ярилом. В цей час люди проводжали зиму і запрошували тепло. Після поширення християнства Масляний тиждень зробили підготовкою до Великого посту - відмовлялися від м'яса.

Перший день Масляного тижня називається "зустріч". У цей день ходили в гості і випікали перший млинець. Вівторок називався "заграші" - в цей час влаштовували сватання, а після Великодня одружувалися. У середу теща пригощала млинцями свого зятя. У четвер і п'ятницю починалися масштабні святкування та ігри в снігу. У суботу молоді невістки запрошували до себе в гості родичок чоловіка, а незаміжні дівчата влаштовували посиденьки з подругами. Головне свято зі спаленням опудала гуляли в неділю.

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Автор: Катерина Пулатова