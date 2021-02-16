Красиві листівки і щирі слова допоможуть вам висловити свої почуття до іменинниці.

День народження - самий радісний і довгоочікуване свято в році для багатьох людей. У цей день всі вітають іменинника і готують хороший подарунок. Щоб ваше привітання для дівчини було щирим і оригінальним, прикріпіть до нього барвисту листівку або красивий вірш. Так ваше побажання точно запам'ятається іменинниці.

Привітання з днем народження жінці

З днем народження щиро вітаю!

Та в цей день я тобі побажаю

Залишатись завжди чарівною,

Наче пролісок білий весною.

І завжди у відкрите віконце

Зазирає яскраве хай сонце.

Хай обходять життєві негоди,

Подолай швидко всі перешкоди.

Хай весна у душі розквітає,

А я радості тільки бажаю,

Квітів море, легкої дороги

Та у всьому тобі перемоги.

Як завжди, чарівною ти залишайся!

І в день цей святковий ні краплі не хмарся,

Роки не рахуй — вони досвід лише,

А краще святкуй, бо життя наше йде.

Радій кожній днині і квітни душою,

Хай Ангел з небес буде поруч з тобою.

І доля плекає, і місяць тобі

Хай стежку посвітить, якщо ти в пітьмі.

Та ще зичу щастя, здоров’я, любові

І успіхи щоб кожен день були нові!

В щасливий день ти народилась,

Неначе зіронька з’явилась.

В наш дім тихенько принесла

Багато радості й тепла.

Хай доля щедрою рукою

Тобі вділяє много літ!

Хай щастя повниться рікою,

Ти ж розквітай, як маків цвіт!

Хай поважають тебе люди,

Твори добро для них усіх.

Нехай з тобою успіх буде,

Любов і ніжність, щирий сміх.

Бажаю щастя, океан любові,

Моря удачі, радості, тепла.

Озера доброти і зливи грошей,

На серці завжди квітне хай весна.

Краса і молодість хай будуть вічні,

І кожна мить приносить позитив.

Нехай не буде смутку на обличчі,

У день народження — мільйон чарівних слів!

Хай кожна мить життя буде чудова,

Несе кохання та букетик мрій

І, як веселка різнокольорова,

Буде повна яскравіших подій.

Нехай щоденно вам дарують квіти,

Хай компліменти сипляться для вас.

Хай буде сотня приводів радіти,

Носити посмішку замість усіх прикрас!

Сьогодні щастям дуже сяєш.

Забудь на мить про всі діла —

Ти день чудовий відзначаєш,

Він повний світла і тепла.

Хай прийде те, на що чекала,

В житті погане все мине.

На рік мудрішою ти стала,

Не буде хай в тебе проблем.

І ще від серця побажаю

Здоров’я, злагоди, добра.

Хай радості не буде краю,

Яскраво йде життєва гра.

***

Вітаю прекрасну жінку з днем народження! Бажаю здоров'я і натхнення, любові і уваги, тепла і сонячного настрою, успіхів у всьому, яскравих вражень і веселки емоцій! Нехай у твоєму житті завжди будуть квіти і сюрпризи, посмішки і хороші події, щастя і радість, удача і везіння!

***

З днем народження! Бажаю, щоб всі події в житті і починання в будь-якій справі були пронизані любов'ю, теплом і розумінням близьких! Бажаю завжди блищати своєю красою і бути наповненою світлом і енергією! Благополуччя, душевної рівноваги, досягнення всіх поставлених цілей і трохи везіння! І нехай всі ці побажання виконуються на тлі міцного здоров'я!

Привітання з днем народження для подруги

Ти подруга, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, дарую я квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

І щоб завжди здоров’я у тебе було.

Щоб смутку не знала, бажаю я долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

***

Бажаю, щоб в буденному житті,

Як і сьогодні, панувало свято,

І в гості щоб приходили лиш ті,

Хто лиш добро несе у твою хату.

Хай вірних друзів лагідне плече

Підтримує тебе в скрутну годину,

Ріка удачі й радості тече

У твою долю, наче у долину.

Ти прокидайся з усмішкой щодня,

Нехай збуваються твої надії й плани

І хай тебе підтримує рідня,

Кохай сама і будь завжди кохана!

Щастя, радісних подій,

Оптимізму, світлих мрій,

Посмішок, пригод яскравих,

Вдач у всіх майбутніх справах,

Сили духу, сподівань,

Та здійснення всіх бажань,

Грошей повную валізу,

Щоб не знать, що таке криза,

Молодій та розквітай,

Світ собою прикрашай!

Привітання з днем народження для мами

З днем народження, матусю!

У світі ти така одна!

Низько за твій труд вклонюся,

Хай віддячить Бог сповна.

Рідна, ти живи щасливо,

Посміхайся і не плач.

Хай життя дарує диво

Без проблем, тривог, невдач.

Хай тобі сміється сонце,

І веселка загляда

У твоє миле віконце,

Моя мамо чарівна!

Люба матуся, тебе я вітаю!

Усього найкращого в світі бажаю.

Була щоб здорова, завжди посміхалась,

Щоб сонечко зранку з тобою віталось.

Бажаю тобі безліч посмішок щирих,

Вечорів романтичних, світанків щасливих.

Бажаю натхнення, в роботі наснаги,

Від рідних і друзів побільше уваги.

Бажаю тобі, щоб збулись твої мрії,

В годину тривожну бажаю надії.

Хай буде життя твоє щастям оздоблене,

Вітаю, матуся, тебе з днем народження!

Рідні руки, рідний погляд — ти така в мене одна!

З днем народження вітаю, моя мамо чарівна!

Ти не плач, не плач ніколи! В мирі, злагоді живи,

Хай життям — шляхОм у вічність легше буде тобі йти.

Ти, як сонечко на небі, як весінній перший птах —

Чи то можна не любити? Ні, ніхто не скаже так!

Береже хай Ангел Божий твоє серце від біди,

І здорова будь, матуся! Будь щаслива завжди ти!

Привітання з днем народження сестрі

Дорога моя сестричко,

Нехай сяє в тебе личко

Радістю, добром, здоров’ям!

Щоб купалась у любові.

Щоб була завжди красива,

Мила, ніжна, чарівлива.

Підкорила увесь світ,

Молода була весь вік.

Щоб жила завжди щасливо,

Кожен день приносив диво.

З днем народження, моя

Мила й дорога сестра!

Днем народження, сестра!

Миру, щастя і добра!

Нехай звучить твій дзвінкий сміх!

Ти сестричка - краще всіх!

Безтурботною будь і милою,

Ніжною, люблячою, красивою!

Захоплююся я тобою!

Мені так повезло з сестрою!

Сестричко, я тебе вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Щоб розквітала з кожним днем,

Кохання було навзаєм.

Здоров’я, радості і щастя!

Нехай панує гарний настрій

В твоєму серці і в оселі,

Пісні лунають хай веселі!

Хай негаразди оминають,

А всі турботи зачекають.

Сестро моя рідна, сестро моя мила,

Щоб літати в небі є у тебе крила,

Роботящі руки, щоб усе робити,

І чутливе серце, щоб усіх любити!

Щиро з днем народження я тебе вітаю!

Кращою на світі бути побажаю,

Хай до тебе часто щастя прилітає,

І тебе й родину Бог благословляє!

Хай духмяні квіти долю прикрашають,

І хороші друзі в гості заглядають,

Соловей щебече про кохання миле,

Щоб століття справить, стане тобі сили!

З днем народження колезі

В цей день, бажаю вам, колего,

Щоб у житті завжди щастило вам,

Щоб йшли вперед ви, швидко й легко

І щоб гарнішали на заздрість ворогам..

Я знаю точно, що ви гідні перемоги,

І зріст кар’єрний вже не за горами,

І кожен крок життєвої дорогий

Хай буде всипаний чарівними дарами!

Нехай приносить задоволення робота,

І гаманець товстіє від зарплати.

Щоб працювати не доводилось в суботу,

Відпусток й вихідних було багато.

Хай успіх переслідує у справах,

А щастя й затишок нехай чекають вдома.

Життя хай має веселкові барви,

Нехай не буде ні турбот, ні втоми!

***

З днем народження, зі святом

Вас дозвольте привітати,

Побажати позитиву!

Ви — опора колективу.

У роботі й відпочинку

Всім приємно поруч з Вами.

Допоможете, як треба,

Ви й порадою й ділами.

Вам бажаю вірних друзів,

Успіхів міцних в усьому,

Затишку й тепла в родині,

Радості в роботі й вдома!

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Автор: Катерина Пулатова