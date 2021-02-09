Красиві привітання та святкові слова порадують подружжя.

Весілля - одне з найбільш радісних подій в житті людини. Щорічно подружжя відзначає цю пам'ятну дату, а близькі та друзі вітають їх з річницею. Для побажання міцної сім'ї чоловіку та дружині потрібно не тільки подарувати презент, але і вибрати красиве і чуттєве привітання. Красиві вірші і щирі побажання стануть приємним спогадом для закоханих.

Привітання з річницею весілля

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви — з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті і горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

__________ (імена)

Така сім’я – це просто диво,

Усе складається щасливо,

Даруєте ви втіху і розраду,

Маєте міцну опору і пораду.

Обоє розумні, чуйні, вродливі,

Будьте й надалі радісні, щасливі.

Успіхів, злагоди, палкого кохання,

Нехай здійсняться всі бажання.

Річниця весілля прийшла у ваш дім!

Хай буде лиш щастя і радість у нім.

Хай повняться світлом гарячі думки,

Тепло відчувалось палкої руки.

Бажаєм достатку і доброго вжитку,

Щоб діти й онуки лежали в сповитку,

Щоб множився рід і були спадкоємці

Всміхалася доля в люстерку на денці!

З річницею весілля привітаю,

Хай буде все життя подібним раю,

Щоб ви в коханні завше розквітали,

Щоб птиці щастя в хату прилітали.

Щоб були ви єдині в почуттях,

Любилися, кохалися взаємно.

Щасливого і довгого життя

Укупочці бажати вам приємно!

У вас сьогодні славна дата,

Яка залишить в серці слід,

Дозвольте щиро привітати

І побажати довгих літ!

Від щирого серця бажаєм здоров’я,

Без нього немилі всі інші діла,

В здоров’ї – багатство, радість і сила,

І більшого щастя на світі нема!

Зичимо достатку, любові і тепла від друзів,

Поваги від людей, добра,

Многая і благая Вам літа!

Нехай ваші відносини з кожним роком стають все міцніше, а любов — сильніше! Бажаю, щоб шлях вашого спільного життя був гладким і дарував вам багато радісних відкриттів і яскравих вражень! Живіть в гармонії, достатку і отримуйте задоволення від кожного моменту, проведеного разом!

***

Вітаю з річницею весілля! Нехай кожен наступний рік подарує вашій родині нові радості, зробить її ще міцніше і щасливіше. Бажаю, щоб у вашому домі завжди знайшлося місце святу, а обличчя світилися посмішками. Любові, здоров'я і удачі у всіх починаннях!

Привітання з річницею весілля батькам

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті.

Милая мамочка, папа родной,

Стали давно вы одною семьёй,

И с годовщиною свадьбы, семья,

Я от души поздравляю, любя!

Много всего пережили вы вместе,

Так проживите еще лет так 200,

Буду почаще я к вам приезжать

И с удовольствием всех обнимать.

Стали примером вы для подражания,

Дали отличное мне воспитание,

В горестях, радостях вы не расстались,

Всё пережили и вместе остались!

Так будьте счастливы вы и здоровы,

Пусть будет жизнь ваша ровной дорогой,

Больше шутите, совсем не болейте,

Главное, только душой не старейте!

Вы нитью незримою связаны тесно.

Спасибо за то, что вы столько лет вместе!

Мы любим вас очень и боготворим,

И за любовь вас благодарим!

Для нас вы — пример, только долго живите!

Друг другом всегда, как сейчас, дорожите!

Здоровыми будьте и радуйтесь вместе,

Сегодня вы снова — жених и невеста!

Вітаємо наших золотих батьків з річницею весілля. Нехай ця дата обсипає ваше життя частинками щастя, любові і удачі. Бажаємо вам довгих років, здоров’я, миру, сімейного благополуччя, любові, поваги і радості. Бажаємо, щоб ваше життя було світлим і красивим, щоб воно було захищена від злих язиків і заздрісників. Ми любимо вас!

З річницею весілля дружині

Поздравляю с годовщиной

Я, любимая, тебя.

Достижение большое —

То, что ты жена моя.

Ты любовь моя и муза,

Обожаю я тебя.

Без твоей улыбки милой

Не прожить уже ни дня.

Нам желаю только счастья,

Понимания, любви,

Только вместе, только рядом

По судьбе своей идти.

Моя єдина, найцінніша, найулюбленіша дружина, вітаю тебе з річницею весілля! Бажаю, щоб ти, моє сонечко, була щаслива і відчувала всіма клітинками, як я тебе люблю! Ти душа моя, моє життя, моє все! Я неймовірно багата людина - у мене є такий скарб, як ти! Спасибі тобі, рідна, за кожен рік, прожитий разом! Я тебе обожнюю!

***

Вітаю свою саму чарівну і неповторну дружину з нашої річницею. Колись ми вирішили одружитися і побудувати свою сім’ю, з тих часів я жодного разу не пошкодував про це життєве рішення. Ти стала для мене найріднішою, найдорожчою і бажаною людиною. Спасибі тобі, радість моя, за домашній затишок і тепло, за твоє розуміння і любов. Нехай наше життя буде благополучним, успішним і вічно щасливим

***

Моя кохана, прекрасна дружина, ти та, поруч з якою життя набуває сенсу! Я щасливий, що можу називати тебе своєю дружиною, адже твоя посмішка навіть в самий похмурий день заливає весь світ світлом! Нехай в твоїх очах завжди сяє щастя, адже я намагаюся кожну мить дарувати тобі свою любов! Нехай рік за роком наші почуття стають все міцніше!

Привітання з річницею весілля чоловікові

Сьогодні весілля річниця,

Ще один спільний рік.

Хай щастям наше життя повниться,

Мій милий, дорогий чоловік,

Коханий мій, я дуже рада,

Що половинкою мені став.

Хочу, щоб ти завжди ти був поруч

Любив, цінував і поважав.

А я тобі підтримкою стану,

Біду руками розведу.

Любити тебе не перестану,

На край землі з тобою піду.

Мій дорогий, коханий чоловік,

Сьогодні наша святкується річниця.

З того дня пройшли роки,

Як дали один одному обітницю.

Мій чоловік, я за тебе у вогонь і в воду.

Де ти, там точно буду я.

У спеку, туман, і негоду.

Ми разом, ми з тобою сім’я.

У світі сумнівів, тривог і розлук

Тобі побажаю, рідний мій чоловік:

Щоб нас не торкнулися печалі, тривоги,

Щасливою була щоб наша дорога.

Щоб наша сім'я розквітала з роками,

Один одного завжди щоб ми розуміли.

Завжди знаходили для обіймів причину.

Люблю тебе милий мій. З річницею!

***

Вітаю найулюбленішу людину, яка стала для мене не просто надійною опорою, вірним другом, а й просто частиною мого серця. Я бажаю тобі, рідний, щоб наша любов завжди була крилами за твоєю спиною. Щоб ти завжди зміг долетіти до найвищих вершин успіху, щоб ти зміг дотягнутися до всіх своїх мрій і бажань. Нехай крила ці ніколи тебе не підведуть, прагни завжди вперед, ніколи не опускай рук. Я завжди буду поруч у важкій ситуації і допоможу тобі своєю підтримкою, ніжністю і любов'ю. З річницею нашого весілля!

***

З річницею весілля, дорогий чоловік. Бажаю нам з тобою не хворіти ні тілом, ні душею. Бажаю з легкістю і розумінням долати всі негаразди. Бажаю не втомлюватися один від одного і не припиняти любити один одного. Ти мені дорогий, ти мені важливий, ти мені потрібен. І нехай це буде взаємно. Нехай так буде завжди. Щастя нашій родині і достатку!

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова