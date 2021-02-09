З річницею весілля привітання / фото ua.depositphotos.com

Весілля - одне з найбільш радісних подій в житті людини. Щорічно подружжя відзначає цю пам'ятну дату, а близькі та друзі вітають їх з річницею. Для побажання міцної сім'ї чоловіку та дружині потрібно не тільки подарувати презент, але і вибрати красиве і чуттєве привітання. Красиві вірші і щирі побажання стануть приємним спогадом для закоханих.

Привітання з річницею весілля

Доля разом колись недаремно звела!

У річницю весілля бажаю тепла,

Цінувати й любити свою половинку,

Ви — з одного намиста дві намистинки.

Будьте разом завжди, у щасті і горі.

Буде ваше кохання хай яскравим, мов зорі,

Буде шлюб, як сталева криця, міцним.

Хай гостинним й привітним буде ваш дім!

З річницею весілля / фото art-shop.com.ua

__________ (імена)

Така сім’я – це просто диво,

Усе складається щасливо,

Даруєте ви втіху і розраду,

Маєте міцну опору і пораду.

Обоє розумні, чуйні, вродливі,

Будьте й надалі радісні, щасливі.

Успіхів, злагоди, палкого кохання,

Нехай здійсняться всі бажання.

З річницею весілля  листівки / фото art-shop.com.ua

Річниця весілля прийшла у ваш дім!

Хай буде лиш щастя і радість у нім.

Хай повняться світлом гарячі думки,

Тепло відчувалось палкої руки.

Бажаєм достатку і доброго вжитку,

Щоб діти й онуки лежали в сповитку,

Щоб множився рід і були спадкоємці

Всміхалася доля в люстерку на денці!

З річницею весілля / фото art-shop.com.ua

З річницею весілля привітаю,

Хай буде все життя подібним раю,

Щоб ви в коханні завше розквітали,

Щоб птиці щастя в хату прилітали.

Щоб були ви єдині в почуттях,

Любилися, кохалися взаємно.

Щасливого і довгого життя

Укупочці бажати вам приємно!

Привітання з річницею весілля / фото pinterest.com

У вас сьогодні славна дата, 

Яка залишить в серці слід, 

Дозвольте щиро привітати 

І побажати довгих літ! 

Від щирого серця бажаєм здоров’я, 

Без нього немилі всі інші діла, 

В здоров’ї – багатство, радість і сила, 

І більшого щастя на світі нема! 

Зичимо достатку, любові і тепла від друзів, 

Поваги від людей, добра, 

Многая і благая Вам літа!

З річницею весілля листівки / фото pinterest.com

Нехай ваші відносини з кожним роком стають все міцніше, а любов — сильніше! Бажаю, щоб шлях вашого спільного життя був гладким і дарував вам багато радісних відкриттів і яскравих вражень! Живіть в гармонії, достатку і отримуйте задоволення від кожного моменту, проведеного разом!

***

Вітаю з річницею весілля! Нехай кожен наступний рік подарує вашій родині нові радості, зробить її ще міцніше і щасливіше. Бажаю, щоб у вашому домі завжди знайшлося місце святу, а обличчя світилися посмішками. Любові, здоров'я і удачі у всіх починаннях!

З річницею весілля чоловікові / фото klike.net

Привітання з річницею весілля батькам

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай вас пам’ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов’ї,

Бажаєм вам за сто в здоров’ї жити,

Добра і щастя в вашому житті.

З річницею весілля дружині / фото klike.net

Милая мамочка, папа родной,

Стали давно вы одною семьёй,

И с годовщиною свадьбы, семья,

Я от души поздравляю, любя!

Много всего пережили вы вместе,

Так проживите еще лет так 200,

Буду почаще я к вам приезжать

И с удовольствием всех обнимать.

Стали примером вы для подражания,

Дали отличное мне воспитание,

В горестях, радостях вы не расстались,

Всё пережили и вместе остались!

Так будьте счастливы вы и здоровы,

Пусть будет жизнь ваша ровной дорогой,

Больше шутите, совсем не болейте,

Главное, только душой не старейте!

Привітання з днем весілля батькам / фото sad9.ru

Вы нитью незримою связаны тесно.

Спасибо за то, что вы столько лет вместе!

Мы любим вас очень и боготворим,

И за любовь вас благодарим!

Для нас вы — пример, только долго живите!

Друг другом всегда, как сейчас, дорожите!

Здоровыми будьте и радуйтесь вместе,

Сегодня вы снова — жених и невеста!

З річницею весілля дружині / фото art-shop.com.ua

Вітаємо наших золотих батьків з річницею весілля. Нехай ця дата обсипає ваше життя частинками щастя, любові і удачі. Бажаємо вам довгих років, здоров’я, миру, сімейного благополуччя, любові, поваги і радості. Бажаємо, щоб ваше життя було світлим і красивим, щоб воно було захищена від злих язиків і заздрісників. Ми любимо вас!

З річницею весілля дружині

Поздравляю с годовщиной

Я, любимая, тебя.

Достижение большое —

То, что ты жена моя.

Ты любовь моя и муза,

Обожаю я тебя.

Без твоей улыбки милой

Не прожить уже ни дня.

Нам желаю только счастья,

Понимания, любви,

Только вместе, только рядом

По судьбе своей идти.

Привітання з річницею весілля дружині / фото sad9.ru

Моя єдина, найцінніша, найулюбленіша дружина, вітаю тебе з річницею весілля! Бажаю, щоб ти, моє сонечко, була щаслива і відчувала всіма клітинками, як я тебе люблю! Ти душа моя, моє життя, моє все! Я неймовірно багата людина - у мене є такий скарб, як ти! Спасибі тобі, рідна, за кожен рік, прожитий разом! Я тебе обожнюю!

***

Вітаю свою саму чарівну і неповторну дружину з нашої річницею. Колись ми вирішили одружитися і побудувати свою сім’ю, з тих часів я жодного разу не пошкодував про це життєве рішення. Ти стала для мене найріднішою, найдорожчою і бажаною людиною. Спасибі тобі, радість моя, за домашній затишок і тепло, за твоє розуміння і любов. Нехай наше життя буде благополучним, успішним і вічно щасливим

***

Моя кохана, прекрасна дружина, ти та, поруч з якою життя набуває сенсу! Я щасливий, що можу називати тебе своєю дружиною, адже твоя посмішка навіть в самий похмурий день заливає весь світ світлом! Нехай в твоїх очах завжди сяє щастя, адже я намагаюся кожну мить дарувати тобі свою любов! Нехай рік за роком наші почуття стають все міцніше!

Привітання з річницею весілля чоловікові

Сьогодні весілля річниця,

Ще один спільний рік.

Хай щастям наше життя повниться,

Мій милий, дорогий чоловік,

Коханий мій, я дуже рада,

Що половинкою мені став.

Хочу, щоб ти завжди ти був поруч

Любив, цінував і поважав.

А я тобі підтримкою стану,

Біду руками розведу.

Любити тебе не перестану,

На край землі з тобою піду.

З річницею весілля чоловікові / фото sad9.ru

Мій дорогий, коханий чоловік,

Сьогодні наша святкується річниця.

З того дня пройшли роки,

Як дали один одному обітницю.

Мій чоловік, я за тебе у вогонь і в воду.

Де ти, там точно буду я.

У спеку, туман, і негоду.

Ми разом, ми з тобою сім’я.

З річницею весілля чоловікові привітання / фото klike.net

У світі сумнівів, тривог і розлук

Тобі побажаю, рідний мій чоловік:

Щоб нас не торкнулися печалі, тривоги,

Щасливою була щоб наша дорога.

Щоб наша сім'я розквітала з роками,

Один одного завжди щоб ми розуміли.

Завжди знаходили для обіймів причину.

Люблю тебе милий мій. З річницею!

***

Вітаю найулюбленішу людину, яка стала для мене не просто надійною опорою, вірним другом, а й просто частиною мого серця. Я бажаю тобі, рідний, щоб наша любов завжди була крилами за твоєю спиною. Щоб ти завжди зміг долетіти до найвищих вершин успіху, щоб ти зміг дотягнутися до всіх своїх мрій і бажань. Нехай крила ці ніколи тебе не підведуть, прагни завжди вперед, ніколи не опускай рук. Я завжди буду поруч у важкій ситуації і допоможу тобі своєю підтримкою, ніжністю і любов'ю. З річницею нашого весілля!

***

З річницею весілля, дорогий чоловік. Бажаю нам з тобою не хворіти ні тілом, ні душею. Бажаю з легкістю і розумінням долати всі негаразди. Бажаю не втомлюватися один від одного і не припиняти любити один одного. Ти мені дорогий, ти мені важливий, ти мені потрібен. І нехай це буде взаємно. Нехай так буде завжди. Щастя нашій родині і достатку!

Вам також може бути цікаво:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Пулатова