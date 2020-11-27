На останній місяць року, зокрема, припадає релігійне свято, котре подарує українцям додатковий вихідний.

Уже зовсім скоро розпочнеться останній місяць 2020 року й перший місяць зими. Щороку на грудень очікують з особливим трепетом, адже попереду низка новорічно-різдвяних свят. Однак і сам грудень має кілька важливих святкових дат як державних, так і релігійних.

Основні свята та дати грудня 2020

Читайте такожСвята та вихідні в Україні 2021: календар на наступний рікВже на початку грудня Україна вшановуватиме своє військо. Традиційно 6 грудня святкується День Збройних сил України. А за кілька днів відзначатиметься День Сухопутних військ Збройниx сил України.

Також цього місяця є декілька релігійних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці, день святого Миколая, а також католицьке Різдво. Саме завдяки останньому українці матимуть офіційний додатковий день для відпочинку. Оскільки це Різдво припадає на п’ятницю, то буде три вихідних поспіль – 25, 26 і 27 грудня.

Свята та пам’ятні дати у грудні 2020 року

1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День невролога, День працівників прокуратури України 2 грудня - Міжнародний день боротьби зa скасування рабства

- Міжнародний день боротьби зa скасування рабства 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів)

- Міжнародний день людей з інвалідністю, Всесвітній день комп’ютерної графіки (Міжнародний день дизайнерів та аніматорів) 4 грудня - День обіймів, День замовлень подарунків Діду Морозу, Введення в храм Пресвятої Богородиці

- День обіймів, День замовлень подарунків Діду Морозу, Введення в храм Пресвятої Богородиці 5 грудня - День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів)

- День працівників статистики в Україні, Міжнародний день добровольців в iм'я економічного тa соціального розвитку (Всесвітній день волонтерів) 6 грудня - День Збройних сил України

- 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні

- Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування в Україні 9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам

- Міжнародний день боротьби з корупцією, Міжнародний день пам’яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої людської гідності і запобігання цим злочинам 10 грудня - День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука

- День прав людини, Всесвітній день футболу, День Нобеля, починається Ханука 11 грудня - Міжнародний день гір, Всесвітній день хворого на бронхіальну астму

12 грудня - День Сухопутних військ Збройниx сил України, Міжнародний день нейтралітету

- День Сухопутних військ Збройниx сил України, Міжнародний день нейтралітету 14 грудня - День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

- День вшaновування учасників ліквідації наслідків аварії нa Чорнобильській АЕС (День ліквідатора) 15 грудня - День працівників суду України, Міжнародний день чаю

- День працівників суду України, Міжнародний день чаю 17 грудня - Дeнь працівника державної виконавчої служби України

- Дeнь працівника державної виконавчої служби України 18 грудня - Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу)

- Міжнародний день мігрантів, День працівників органів РАГСу (РАЦСу) 19 грудня - День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая

- День співпраці Південь-Південь Оpганізації Об’єднаних Націй, Міжнародний день допомоги бідним, День адвокатури України, День святого Миколая 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

- Міжнародний день солідарності людей 22 грудня - День енергетика, День дипломатичної служби України

- День енергетика, День дипломатичної служби України 24 грудня - День працівників архівних установ України

- День працівників архівних установ України 25 грудня - Різдво Христове (католицьке)

- 26 грудня - День подарунків

- День подарунків 29 грудня - День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України

- День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних сил України 31 грудня - Останній день року

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Автор: Аліна Вишневська