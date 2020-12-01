Милі й життєрадісні вітальні рядки та красиві малюнки з нагоди початку зими.

Настало 1 грудня, а отже – прийшла зима. Також це означає, що вже зовсім близько Новий рік й попереду на нас очікують новорічно-різдвяні свята.

УНІАН зібрав найкращі привітання з початком зими для рідних, друзів і колег у життєрадісних віршах, прозових рядках та яскравих листівках.

Привітання з першим днем зими у віршах і прозі

***

Нехай вас грудень зустрічає

З мішком здоров’я на додачу!

А сніг пухнастий пролітає

І вам несе любов і щастя.

***

Ще вчора листячко кружляло

У золотавому танку.

На ранок враз зима настала

І свіжість принесла п'янку.

І цей тонкий та ніжний запах

Прийшов до мене уві сні.

А ранком кіт приніс на лапах

Пухнастий білий перший сніг!

***

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

***

Перший зимовий день сьогодні,

Я вас з цим вітаю

І красунею морозною

Насолодитися побажаю.

Серця жар хай не остудить,

Але помітно вас підбадьорить,

І веселі днинки

Неодмінно пообіцяє.

***

Вітаю щиро з приходом зими!

Тепер візерунки чекайте у вікні.

Бажаю також, щоб сніжинки маленькі

Падали на ніс і щічки кругленькі.

***

Нехай перший день зими,

Удачу принесе,

Від радості нехай серце,

Як птах заспіває.

Сніжок веселий, яскравий,

Подарує вам спокій,

І чистий, дзвінкий сміх,

Поллється нехай рікою.

Нехай завзятою буде,

І легкою життя нитка,

Успіхом насолоджуватися,

А біди всі забути.

***

Нарешті наступила зима,

З чим вас сердечно вітаю!

Нехай холод і сніг приносить вона,

Та сніг скоро все-одно розтане.

***

Вітаю з першим днем зими! Бажаю гарних емоцій, радості, щастя, чудового настрою, зимового дива. Даруйте один одному щастя і красу.

***

1 грудня зима офіційно вступає в свої права. Насолоджуйся цим періодом і прекрасними сніговими днями. Бажаю тобі ароматного чаю, затишних светрів, веселощів і відмінного настрою.

***

Вітаю з першим днем зими! Хочу побажати тобі багато яскравих і світлих емоцій, казкового настрою, побільше приводів для захоплення і щастя. Нехай цієї зими у тебе трапиться справжнє диво!

***

Насолоджуйтесь морозним повітрям, радісними прогулянками на снігу. Нехай вас не покидає відмінний настрій, а вдома буде затишок і гармонія. Бажаю вам щастя.

З першим днем зими – яскраві листівки та картинки

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Автор: Аліна Вишневська