Настало 1 грудня, а отже – прийшла зима. Також це означає, що вже зовсім близько Новий рік й попереду на нас очікують новорічно-різдвяні свята.
УНІАН зібрав найкращі привітання з початком зими для рідних, друзів і колег у життєрадісних віршах, прозових рядках та яскравих листівках.
Привітання з першим днем зими у віршах і прозі
***
Нехай вас грудень зустрічає
З мішком здоров’я на додачу!
А сніг пухнастий пролітає
І вам несе любов і щастя.
***
Ще вчора листячко кружляло
У золотавому танку.
На ранок враз зима настала
І свіжість принесла п'янку.
І цей тонкий та ніжний запах
Прийшов до мене уві сні.
А ранком кіт приніс на лапах
Пухнастий білий перший сніг!
***
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
***
Перший зимовий день сьогодні,
Я вас з цим вітаю
І красунею морозною
Насолодитися побажаю.
Серця жар хай не остудить,
Але помітно вас підбадьорить,
І веселі днинки
Неодмінно пообіцяє.
***
Вітаю щиро з приходом зими!
Тепер візерунки чекайте у вікні.
Бажаю також, щоб сніжинки маленькі
Падали на ніс і щічки кругленькі.
***
Нехай перший день зими,
Удачу принесе,
Від радості нехай серце,
Як птах заспіває.
Сніжок веселий, яскравий,
Подарує вам спокій,
І чистий, дзвінкий сміх,
Поллється нехай рікою.
Нехай завзятою буде,
І легкою життя нитка,
Успіхом насолоджуватися,
А біди всі забути.
***
Нарешті наступила зима,
З чим вас сердечно вітаю!
Нехай холод і сніг приносить вона,
Та сніг скоро все-одно розтане.
***
Вітаю з першим днем зими! Бажаю гарних емоцій, радості, щастя, чудового настрою, зимового дива. Даруйте один одному щастя і красу.
***
1 грудня зима офіційно вступає в свої права. Насолоджуйся цим періодом і прекрасними сніговими днями. Бажаю тобі ароматного чаю, затишних светрів, веселощів і відмінного настрою.
***
Вітаю з першим днем зими! Хочу побажати тобі багато яскравих і світлих емоцій, казкового настрою, побільше приводів для захоплення і щастя. Нехай цієї зими у тебе трапиться справжнє диво!
***
Насолоджуйтесь морозним повітрям, радісними прогулянками на снігу. Нехай вас не покидає відмінний настрій, а вдома буде затишок і гармонія. Бажаю вам щастя.
З першим днем зими – яскраві листівки та картинки
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