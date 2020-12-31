Сьогодні відзначається головне свято в році.

Сьогодні у світі відзначають велике свято, коли 2021 рік змінить на календарі поточний. Це улюблене свято багатьох українців. Новорічна ніч вважається чарівним часом, коли збуваються найпотаємніші мрії і підводяться підсумки минулого року. Щоб зустріти 2021 рік вдало і в гарному настрої, слід провести невелику підготовку.

Де зустріти Новий Рік

Багато людей вважають бажають зустрічати Новий Рік в гостях, закордоном або в іншому місті. У період Новорічних свят підвищується попит на оренду будинків і квартир, де можна весело зустріти 2021 рік. Зараз Україна живе в умовах пандемії коронавірусу, і далекі подорожі небезпечні. Рекомендується відзначити сімейне свято вдома або з батьками чи з друзями. Влаштуйте святкову вечерю з музикою і настільними іграми.

Для киян на Новий Рік працює святкова локація "Казковий ліс" з фотозоною та різними частуваннями на Софіївській площі. Новорічні розваги працюють також на ВДНГ, на Контрактовій площі та біля Арки Дружби народів. Серед інших місць для зустрічі Нового року в Україні популярні Карпатські курорти, Львів та Одеса.

У чому зустріти Новий Рік

2021 рік пройде під заступництвом Білого Металевого Бика, який є спокійним, твердим і впевненим знаком. Кольорами Бика вважаються білий, бежевий, золотистий, блакитний і синій. Для Нового року використовуйте скромний і витончений образ у світлих кольорах. Детальніше про вбрання на Новий рік для чоловіків і жінок - в нашому матеріалі.

Що приготувати на свято

Цього року рекомендується не ставити на стіл страви з яловичини і телятини - це може розгнівати Бика. Краще замінити це м'ясо на свинину і птицю. На свято можна подати як традиційні новорічні салати і закуски, так і оригінальні страви. УНІАН підготував для вас велике меню з смачних страв на новорічний стіл.

Як зустріти Новий Рік 2021: поради, прикмети і заборони

Читайте такожПрикмет на Новий Рік 2021: що не можна і що можна робити, щоб привабити удачуЗустрічати 2021 рік потрібно в чистій і прибраній квартирі. Позбавтеся від старих і зламаних речей, приберіться у всіх кімнатах. Особливо ретельно потрібно вимити вікна і двері - вважається, що через них щастя заходить в будинок.

Також не можна зустрічати Новий рік в боргах, інакше весь рік будете ходити в боржниках. Обов'язково роздайте всі борги і позичені речі. Важливо також пробачити всі образи і сварки, помиритися з усіма, з ким ви конфліктували. Зустрічайте Новий рік в гарному настрої і в колі друзів - тоді весь 2021 пройде так само.

31 числа підбийте підсумки минулого року. Випишіть свої досягнення за цей рік і плани на наступний. На іншому листочку запишіть найпотаємніші бажання і нікому їх не показуйте. Опівночі потрібно спалити листочок, покласти попіл в стакан з шампанським і відразу випити - це приверне удачу.

Якщо у вас є друга половинка - тримайтеся з нею за руки під час бою курантів. Це зміцнить ваші відносини. Новорічна ніч - прекрасний час, щоб зробити признання в коханні, яке ви відкладали.

Після зустрічі 2021 року роздайте подарунки близьким і разом запаліть свічки або бенгальські вогні. Свічки потрібно поставити в центр столу і дочекатися, поки вони повністю догорять - це хороша прикмета. Для залучення удачі в Новому році можна провести кілька ритуалів: перев'язати ніжки столу мотузкою, прикрасити квартиру іграшками з фігурками бика або покласти монетки під кожну тарілку на столі.

Як би не пройшло ваше святкування, важливо залишатися в гарному настрої і сподіватися на найкраще. УНІАН бажає вам щасливого Нового року і виконання всіх заповітних бажань.

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Автор: Катерина Пулатова