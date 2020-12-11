Вишукані та смачні закуски створять на Новий рік атмосферу свята.

Новорічні закуски – страви, які розігрівають апетит перед подачею основних святкових частувань, або якими закушують численні тости.

Оригінальні, красиві й ефектні закуски порадують гостей, прикрасять стіл, створять на Новий 2021 рік атмосферу свята. Тому, продумуючи новорічне меню, варто приділити особливу увагу також і їм.

Куряче "ескімо" в беконі

Куряче філе - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.

Яйце - 1 шт.

Манка - 1-2 ст. л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Бекон сирокопчений - 40 г

Олія - 1 ст. л.

Куряче філе помити під проточною водою, обсушити паперовими рушниками, зрізати зайвий жир. Нарізати філе великими шматочками.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравЦибулю почистити, помити, порізати. Скласти шматочки курятини і цибулю в блендер, перемолоти на фарш.

Перекласти фарш у глибоку миску. Всипати манку, додати яйце, сіль та перець за смаком. Замісити однорідний фарш, дати манці набухнути. Покласти фарш на холод на 30 хвилин.

Мокрими руками розділити фарш на порції. Нанизати кожну на дерев'яні шпажки у вигляді кебабів, потім смужкою бекону обернути кебаб по всій довжині. За бажанням можна куряче "ескімо" загорнути в бекон повністю, а можна злегка – лише однією смужкою бекону.

Покласти отримані кебаби на 30 хвилин у морозилку, щоб зафіксувати форму. Через деякий час змастити фольгу олією, застелити нею деко, викласти на неї куряче "ескімо" і запікати за температури 200°С під верхнім грилем 30 хвилин.

Тарталетки з грибами та куркою

Тарталетки пісочні (великі) - 5-8 шт. (якщо маленькі, то більше)

Куряче філе - 180 г

Печериці - 120 г

Сир твердий - 70 г

Сметана (жирністю 20%) - 150 г

Молоко - 150 мл

Масло вершкове - 40 г

Борошно - 0,5 ст. л.

Олія - 1 ст. ложка

Коріандр (насіння) - 1 ч. л.

Лавровий лист - 1-2 шт.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Куряче філе викласти в каструлю з киплячою водою, додати лавровий лист, коріандр, сіль і мелений перець за смаком. Варити філе 25 хвилин.

Готове філе дістати з бульйону й остудити. Нарізати охолоджене м'ясо невеликими шматочками або просто розібрати на волокна.

Печериці промити й обсушити. Нарізати їх дрібними шматочками.

Сковороду прогріти, змастити олією. Викласти на неї гриби, обсмажити 2-3 хвилини. Додати курку до грибів та обсмажувати разом 3 хвилини, помішуючи.

У сотейнику розтопити вершкове масло, всипати порціями борошно й ретельно перемішати вінчиком, щоб не було грудочок. Далі влити туди молоко тонкою цівкою, активно помішуючи суміш до загустіння, близько 2-3 хвилин.

Потім додати в сотейник сметану. Перемішати соус і прогріти ще 1 хвилину. Додати трохи солі та меленого перцю, перемішати. Готовий соус відставити убік.

Сир натерти на дрібній тертці.

Ввімкнути духовку для розігріву до 180°С.

Тарталетки наповнити куркою та грибами. Поверх начинки влити у кожну по 2 ст. л. соусу. Посипати їх з натертим сиром.

Викласти тарталетки на деко й запікати при температурі 180°С упродовж 15 хвилин. Готову закуску дістати з духовки і відразу подавати до столу.

Сирна закуска "Сніжки"

Плавлений сирок - 3 шт.

Напівтвердий сир ("Російський", "Голландський") - 100 г

Часник - 3 зубчики

Майонез - 2-3 ст. л.

Сіль, чорний перець мелений - за смаком

Листя салату для прикрашання

Плавлений сирок треба попередньо покласти у морозилку на 15 хвилин, а потім натерти на великій тертці. Часник пропустити через прес.

З'єднати в мисці плавлений сирок, майонез та часник. Посолити за смаком, додати дрібку меленого чорного перцю й ретельно перемішати.

Змочити руки холодною водою і сформувати невеликі кульки – "сніжки". Скласти їх на блюдо або піднос і відправити на 20-30 хвилин у холодильник.

Напівтвердий сир натерти на дрібній тертці. Перед подачею на стіл охолоджених "сніжок" обсипати їх з усіх боків. Подавати закуску можна на свіжих салатних листках.

Террін з грибами

Фарш свинячо-яловичий - 1 кг

Печериці - 300 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Яйце куряче - 1 шт.

Сухарі панірувальні - 2 ст. л.

Вершки - 100 мл

Суміш прованських трав - 1 ч. л.

Бекон - 350 г

В'ялені томати - 30 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Рослинна олія - 1 ст. л.

У м'ясний фарш вбити яйце. Додати панірувальні сухарі та вершки. Посолити, додати перець чорний мелений та суміш прованських трав.

В'ялені томати нарізати дуже дрібними шматочками, додати у фарш.

Печериці нарізати дуже дрібними кубиками, але 3-4 цілих печериці залишити для начинки. Цибулю порізати дрібними кубиками, а моркву натерти на середній тертці.

Обсмажити овочі в сковороді з додаванням олії впродовж 10-15 хвилин, до м'якості, наприкінці посолити.

Зняти сковороду з вогню й дати овочам охолонути 5-10 хвилин. Викласти обсмажені овочі в фарш. Добре перемішати фарш руками, потім добре його відбити, щоб став щільним: взяти кулю фаршу в руки і підняти над мискою, потім з силою кидати в миску (зробити так 3-4 рази). Потім залишити фарш на 20-30 хвилин, щоб вершки розмочили панірувальні сухарі.

Взяти прямокутну форму (можна для випічки хліба). Акуратно вистелити її смужками бекону так, щоб залишалися кінці, якими потім можна накрити начинку.

Викласти у форму на бекон половину фаршу. Викласти у ряд, занурюючи в фарш, цілі печериці, попередньо знявши з них плівку. Покрити гриби рештою фаршу – його слід дуже щільно утрамбовувати, щоб не було повітряних порожнеч.

Закрити начинку спочатку бічними смужками бекону. А потім акуратно загорнути решту смужок, обрізати зайві шматочки бекону збоку.

Накрити форму з терріном фольгою. Покласти форму на деко, налити на деко гарячої води, щоб вона покривала форму на 2/3 висоти. Відправити террін у розігріту до 170°С духовку на 60-70 хвилин.

За 10 хвилин до готовності зняти з терріна фольгу, ввімкнути функцію гриль і збільшити температуру духовки до 190°С.

Вийняти форму з терріном із духовки. Злити всю рідину, яка виділилася. Покрити верх терріна папером для випічки і покласти на нього зверху щось важке, щоб створити прес. Дати терріну повністю охолонути за кімнатної температури, а потім прямо у формі та з вантажем відправити на ніч у холодильник.

М'ясний террін дуже тонко нарізають, подають холодним з гірчицею, хроном або улюбленим соусом як холодну закуску.

Лаваш з червоною рибою і вершковим сиром

Лаваш тонкий - 1 г

Сирний сир - 100 г

Червона риба - 80 г

Петрушка (зелена цибуля або інша зелень) - за смаком

Викласти лаваш на блюдо або дошку. Намазати його шаром вершкового сиру товщиною в 7-8 мм.

Вимити і висушити свіжу зелень, подрібнити її ножем. Нарізати філе риби на шматочки бажаного розміру.

На сир помістити підготовлену зелень. На поверхню зелені розкласти шматочки нарізаної червоної риби. Щільно скрутити корж рулетом і покласти в холодильник на годину-другу, щоб усі компоненти спресувалися.

Перед подачею нарізати рулет гострим ножем трохи навскіс на невеликі шматочки і красиво розкласти на плоскій тарілці або на блюді, прикрасивши зеленню.

Шпротний салат-намазка

Шпроти - 1 банка

Яйця - 2 шт.

Цибуля ріпчаста - 0,5 шт.

Кукурудза консервована - 0,5 банки

Огірки мариновані - 3 шт.

Майонез - за смаком

Злити всю олію зі шпрот і прибрати з них хвостики. За бажанням можна очистити рибку від хребта. Скласти шпроти в салатник та злегка розім'яти виделкою. Посипати дрібно порізаною ріпчастою цибулею.

Яйця відварити і дрібно нарізати. Змішати всі складові.

Мариновані огірочки нарізати дрібно й додати в салатник.

З консервованої кукурудзи злити рідину і відправити її туди ж. Заправити шпротний салат-намазку майонезом, посипати свіжою зеленню й відразу подавати.

Вас також можуть зацікавити інші рецепти:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН