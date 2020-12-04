Наближатися Новий Рік Бика, тому важливо заздалегідь підготувати собі наряд на свято. Астрологи розповіли, як найкраще одягнутися, щоб завоювати прихильність китайського знака. Головний принцип - поменше надмірностей, кислотних кольорів і химерності. Бик схвалить елегантну стриманість, скромність і свободу рухів.
Які кольори вибрати для вбрання
Символ 2021 року - це білий металевий Бик. Це спокійний, врівноважений знак. Він любить світлий і білий одяг, який символізує твердість і чистоту. Відтінки сірого, блакитного, бежевого, а також сріблястий, білий і пастельний кольори точно сподобаються Бику. А ось від червоного, чорного кольорів і тваринних принтів краще відмовитися - вони можуть розгнівати символ року.
Астрологи стверджують, що вибір певного кольору вбрання вплине на вашу долю у 2021 році. Якщо ви хочете знайти любов - одягайте наряд білого кольору. А якщо шукаєте зростання доходів - обирайте одяг сірих і сріблястих відтінків.
Що одягти на Новий рік жінкам
Сукня
Кращим вибором новорічної сукні буде модель світлого відтінку з довжиною нижче коліна на одне плече. Сукня може бути як приталеною, так і вільно висіти на талії. Дуже вітаються незвичайні моделі - з цікавим розрізом на спині, блискучими вставками або воланами. Символ року обов'язково оцінить таку креативність.
Спідниця
Для новорічного образу рекомендується вибирати пишні, плісировані, легкі спідниці. Спідниця повинна бути світлого кольору і обов'язково нижче коліна - занадто зухвала довжина розгніває Бика. Спідниця може бути прикрашена бантом або ременем, а зверху найкраще вдягти світлу блузу або топ.
Блузи і сорочки
Бик обов'язково схвалить вільні шовкові або атласні блузи, що не сковують рухи. Краще якщо одяг не буде прилягати до тіла. Під низ можна одягти пишну спідницю або будь-які світлі штани. Хорошим вибором будуть моделі сорочок з широкими рукавами
Жіночі прикраси
Кращою прикрасою буде маленька світла або блискуча сумочка з металевим декором. Бику також сподобаються будь-які золоті або срібні ланцюги і підвіски. Руки можна прикрасити широким браслетом і обручкою на пальці. Однак прикраси не повинні бути великими, занадто дорогими або дуже химерними - така нескромність може розгнівати символ року.
Наряди на Новий рік для чоловіків
Символ року Бик майже не обмежує чоловіків в підборі одягу. Для верху найкраще одягти звичайну повсякденну сорочку синіх, блакитних, сірих, білих, жовтих відтінків. Сорочка може бути як однотонною, так і з візерунками. Низ бажано підібрати білий, але і на чорні штани Бик не образиться. З прикрас чоловіки можуть обрати металевий годинник, оксамитовий метелик або срібні запонки.
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