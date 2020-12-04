До підбору вбрання на Новий рік потрібно підійти відповідально.

Наближатися Новий Рік Бика, тому важливо заздалегідь підготувати собі наряд на свято. Астрологи розповіли, як найкраще одягнутися, щоб завоювати прихильність китайського знака. Головний принцип - поменше надмірностей, кислотних кольорів і химерності. Бик схвалить елегантну стриманість, скромність і свободу рухів.

Які кольори вибрати для вбрання

Символ 2021 року - це білий металевий Бик. Це спокійний, врівноважений знак. Він любить світлий і білий одяг, який символізує твердість і чистоту. Відтінки сірого, блакитного, бежевого, а також сріблястий, білий і пастельний кольори точно сподобаються Бику. А ось від червоного, чорного кольорів і тваринних принтів краще відмовитися - вони можуть розгнівати символ року.

Астрологи стверджують, що вибір певного кольору вбрання вплине на вашу долю у 2021 році. Якщо ви хочете знайти любов - одягайте наряд білого кольору. А якщо шукаєте зростання доходів - обирайте одяг сірих і сріблястих відтінків.

Що одягти на Новий рік жінкам

Сукня

Кращим вибором новорічної сукні буде модель світлого відтінку з довжиною нижче коліна на одне плече. Сукня може бути як приталеною, так і вільно висіти на талії. Дуже вітаються незвичайні моделі - з цікавим розрізом на спині, блискучими вставками або воланами. Символ року обов'язково оцінить таку креативність.

Спідниця

Для новорічного образу рекомендується вибирати пишні, плісировані, легкі спідниці. Спідниця повинна бути світлого кольору і обов'язково нижче коліна - занадто зухвала довжина розгніває Бика. Спідниця може бути прикрашена бантом або ременем, а зверху найкраще вдягти світлу блузу або топ.

Блузи і сорочки

Бик обов'язково схвалить вільні шовкові або атласні блузи, що не сковують рухи. Краще якщо одяг не буде прилягати до тіла. Під низ можна одягти пишну спідницю або будь-які світлі штани. Хорошим вибором будуть моделі сорочок з широкими рукавами

Жіночі прикраси

Кращою прикрасою буде маленька світла або блискуча сумочка з металевим декором. Бику також сподобаються будь-які золоті або срібні ланцюги і підвіски. Руки можна прикрасити широким браслетом і обручкою на пальці. Однак прикраси не повинні бути великими, занадто дорогими або дуже химерними - така нескромність може розгнівати символ року.

Наряди на Новий рік для чоловіків

Символ року Бик майже не обмежує чоловіків в підборі одягу. Для верху найкраще одягти звичайну повсякденну сорочку синіх, блакитних, сірих, білих, жовтих відтінків. Сорочка може бути як однотонною, так і з візерунками. Низ бажано підібрати білий, але і на чорні штани Бик не образиться. З прикрас чоловіки можуть обрати металевий годинник, оксамитовий метелик або срібні запонки.

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Автор: Катерина Пулатова