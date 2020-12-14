Гарно на новорічному столі, зокрема, виглядатимуть ефектно оформлені порційні салати.

Салати є невід'ємним атрибутом будь-якого святкового столу, в тому числі й новорічного. Вони смачні, ситні, красиві, до того ж дуже часто оформлені у новорічному стилі або ж відповідно до того, рік якої тварини буде за східним гороскопом.

Читайте такожМеню на Новий рік 2021: що приготувати на святковий стіл – ідеї стравПрийдешній 2021 рік пройде під знаком Білого Металевого Бика. Він, як відомо, – любитель рослинної їжі, тому святковий новорічний салат не обов'язково повинен містити м'ясо. Є велика кількість суто овочевих новорічних салатів, які не менш смачні, ніж м'ясні чи рибні страви.

Хороша ідея на новорічний стіл – порційні салати, які готуються за допомогою спеціальних салатних кілець, адже це дуже зручно. Звісно ж, важливий святковий вигляд салату – його ефектне оформлення та подача.

Салат Олів’є у формі бичка

Ковбаса варена - 250 г

Картопля - 3 шт.

Морква - 1 шт.

Огірки мариновані - 3 шт.

Консервований горошок - 100-150 г

Яйця - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Майонез - за смаком

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Для оформлення

Маслини - 5 шт.

Хліб - 1 скибочка

Ковбаса

Овочі та яйця відразу поставити варити або зробити це заздалегідь.

Невеликими кубиками нарізати цибулю та мариновані огірки. Варену ковбасу нарізати такими ж кубиками, як огірки. Однак важливо залишити трішки, щоб вирізати рівне коло для оформлення морди бичка та ще вуха.

Варені яйця остудити й очистити, розділити на білки та жовтки. Білки потрібні для оформлення морди, тому поки відставити їх убік. Жовтки помістити в невелику піалу, розім'яти виделкою й додати майонез, перемішати.

Картоплю та моркву очистити, нарізати кубиками, додати до решти інгредієнтів. Салат посолити і поперчити. Додати в олів'є заправку і ретельно перемішати.

З отриманої маси викласти голову бичка. Якщо всієї маси буде багато, тому решту можна перекласти в невеликій салатник і подати до столу, прикрасивши свіжою зеленню.

Білки натерти на дрібній тертці. Покрити ними голову бичка.

Докласти вуха та морду з вирізаних шматочків ковбаси. Маслини розрізати навпіл і зробити ніздрі, очі та вії.

Ріжки найпростіше зробити з сиру, або ж зробити з хліба. Спочатку вирізати з хліба потрібну форму, а потім трохи підсушити на сковороді.

Салат "Мімоза" порційний

Лосось (горбуша) консервований - 400 г

Картопля - 250-300 г

Морква - 3 шт.

Яйце куряче - 4 шт.

Сир плавлений - 130 г

Майонез - 150 г

Ікра червона - 100 г

Сіль, перець чорний мелений - за смаком

Зелень свіжа для прикрашання

Картоплю, моркву та яйця відварити до готовності. Овочі остудити й очистити. Картоплю, моркву, яйця та плавлений сирок натерти на тертці.

Першим шаром викласти картоплю, її можна трохи посолити. Злегка змастити майонезом.

У консервованого лосося видалити кісточки, розім'яти виделкою, викласти на шар картоплі, поперчити. Теж злегка змастити майонезом.

Наступним шаром викласти натертий плавлений сирок. Далі викласти моркву.

Подальший шар – натертий білок курячого яйця, змастити зверху майонезом. І останній шар – натертий на дрібній тертці яєчний жовток.

Накрити харчовою плівкою салат і залишити на кілька годин просочитися. Перед подачею на стіл викласти на кожну порцію салату по 1 столовій ложці червоної ікри й прикрасити свіжою зеленню.

Салат "Цезар" з куркою

Листя салату - 1 пучок

Курка (краще грудки) - 1 упаковка

Яйця курячі - 2 шт. (якщо перепелині, то більше)

Сухарики - 1 пачка

Помідори чері - 1 упаковка

Сир твердий

Для соусу

Олія оливкова - 1 ст. л.

Часник - 2 зубчики (хто любить гостріше, можна 3 або 4),

Гірчиця - 1 ч. л.

Майонез

Для соусу влити в кухоль або будь-яку глибоку ємність оливкову олію, видавити часник, додати гірчицю та майонез, усе перемішати.

На плоске красиве блюдо викласти гіркою порвані руками листя салату, полити їх соусом. Далі додати грінки або сухарики.

Потім викласти відварну курку порізану кубиками, полити соусом,

Знову викласти салатні листя, грінки, курку, сир порізаний кубиками, полити все соусом.

Прикрасити помідорами та яйцями, посипати зверху тертим сиром.

Салат "Гніздо глухаря"

Картопля - 3 шт.

Яйце куряче - 2 шт.

Огірок (солоний) - 2 шт.

Сир твердий - 100 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Грудинка куряча (копчена) - 1 шт.

Морква (середнього розміру) - 1 шт.

Яйце перепелине (для прикрашання) - 5 шт.

Листя салату (для прикрашання)

Майонез

Олія (для смаження)

Сіль

Картоплю, моркву та цибулю нарізати тоненькою соломкою або натерти на дрібній тертці. Все окремо обсмажити до готовності. Викласти на серветки, щоб стік жир.

Нарізати яйця, огірки та курку, змішати зі смаженими овочами. Посолити за смаком. Приправити майонезом.

Викласти на тарілку гіркою, в середині зробити поглиблення. Посипати тертим сиром і покласти в центр перепелині яйця. Прикрасити кропом або листям салату.

Оселедець під шубою порційно

Філе оселедця - 2 шт.

Буряк - 1 шт.

Картопля великий - 1 шт.

Морква - 1/2 шт.

Яйце - 1 шт.

Лук - за смаком

Майонез - за смаком

Зварити буряк, картоплю, моркву та яйця. Очистити овочі, все окремо натерти на великій тертці.

Читайте такожРіздвяний штолен: як приготувати святкову німецьку випічкуВзяти стакани або інші маленькі прозорі піали. Першим шаром викласти картоплю. Слідом – шар моркви.

За потреби очистити оселедець від нутрощів, зняти шкіру і відокремити філе від кісток. Нарізати філе оселедця та цибулю на маленькі шматочки й викласти на моркву.

Далі викласти шар буряка, змастити майонезом і повторити всі шари – так буде смачніше.

Зверху посипати тертим яєчним жовтком, прикрасити цибулькою та зеленню, затягнути харчовою плівкою, покласти в холодильник на годину, щоб просочився.

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Автор: УНІАН