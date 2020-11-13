Power Up - чистий рок і чудова гітара Ангуса Янга.

Легендарна австралійська рок-група AC/DC випустила новий альбом.

Новий студійний альбом Power Up присвячений одному із засновників групи Малькольму Янгу, який помер у 2017 році, передає New York Post.

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Power Up - перший студійний альбом гурту за останні 6 років і 17-ий за весь час існування колективу.

"З самого початку нашим основним музичним стилем завжди був рок, заснований на гітарі. Так що ми завжди зберігали цей стиль і не відхилялися від нього", - розповів про новий альбом провідний гітарист Ангус Янг.

І дійсно, з перших нот впізнається фірмове звучання AC/DC. Так, це рок!

Група AC / DC: історія

Група була створена в листопаді 1973 року в Сіднеї вихідцями з Шотландії, братами Малькольмом і Ангусом Янгами.

Колектив пройшов через кілька змін складів, перш ніж в 1975 році був виданий перший альбом групи під назвою High Voltage.

Колектив продав понад 200 млн примірників альбомів по всьому світу.

Група AC/DC завершили своє Світове турне Rock or Bust у вересні 2016 року і оголосила про розпад.

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Автор: Катерина Лиманська