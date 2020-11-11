Закордонні кінокритики порівнюють проект українського режисера Василя Москаленко з фільмами Marvel «Люди-Ікс» і серіалом «Boys» від Amazon.

З'явився офіційний трейлер нового супергеройського фільму «Apple-Man». Комедійний бойовик став першим українським фільмом, який знімався у LED-студії з віртуальними декораціями Unreal Engine. Крім того, це перший фільм у світі, який знімає робот, синхронізований з віртуальним світом.

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«Коли я спілкуюся з колегами з США, вони не вірять в те, що у нас в Україні є всі ті ж технології, що і в Голлівуді. Багато хто не здогадується, що часто пост-продакшн для голлівудських блокбастерів роблять у Києві, Дніпрі, Харкові. Я хочу, щоб наш фільм заявив про українських фахівців, українські технології на весь світ», в – розповів режисер фільму Василь Москаленко.

Сюжет фільму «Apple-Man» побудований за всіма канонами супергеройського кіно. Чоловік-Яблуко з'явився у результаті секретного експерименту по створенню суперсолдат. Разом з Дівчиною-Вишнею він зібрав команду супергероїв, до якої увійшли Капітан Капуста, Супер-Морквяний Пес і Людина-Перець. Їм протистоїть Суперлиходій на ім'я Доктор Бургермен, який має намір знищити людство і використовувати планету Земля для створення чізбургеру Апокаліпсису.

Не дивлячись на божевільний концепт і велику кількість екшну, головна особливість «Apple-Man» – популяризація здорового способу життя.

«Правильне харчування рятує життя – точно так само, як супергерої. Це головний меседж фільму. Якщо ви переглянете статистику Світового Центру Охорони здоров'я, зрозумієте чому. Нездорове харчування щорічно забирає життя 11 мільйонів людей. Але коли про це заявляють науковці, ніхто не слухає. Статистика здається людям нудною. На відміну від яскравих реклам фаст-фуду. Прекрасно зняті вірусні ролики гіпнотизують споживача, змушують людей повірити в те, що нездорове харчування - це круто. Мета нашого фільму – мовою Супергеройського фільму-казки мотивувати людей замислитися, наскільки важливо вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися », - каже Василь Москаленко.

Головну жіночу роль у фільмі грає українська актриса і телеведуча Іванна Онуфрійчук. Оператор-постановник проекту - Володимир Кратинов.

«Apple-Man» – це продовження однойменного короткого метра про супергероїв. Короткометражка була знята під час карантину у кімнаті 14м2. Вона викликала резонанс у США, і сподобалася Дженніфер Еністон.

А німецький кіно-журнал FILMSTARTS порекомендував український фільм фанатам недавнього Супергеройського хіта від Amazon «The Boys» («Пацани») так:

«Якщо Вам до смаку божевільні пригоди Біллі Бутчера у виконанні Карла Урбана з «Пацанів», радимо до перегляду не менше божевільний трейлер «Apple-Man» – не дивлячись на те, що за цим проектом не стоять багатомільярдні компанії, такі як Amazon», – пише німецьке видання.

Варто зазначити, що ролик розміщений на відомому американському сайті Kickstarter, на якому талановиті люди збирають кошти на реалізацію своїх проектів. Зараз саме від людей залежить, чи відбудеться прем'єра фільму. Проект має на меті на Kickstarter - зібрати 120 000 доларів США на зйомки художнього фільму. У даний час збори становлять 43 200 доларів. Зробити внесок може будь-хто (як з США, так і з України) за винагороду: квитки на прем'єру у Києві, Blue-Ray диски, ексклюзивні футболки, постери, колекційні артефакти, пов'язані з фільмом (наприклад, маска Доктора Бургермена з дерева і металу). Також, є можливість розмістити своє ім'я у фільмі в якості графіті на стіні або написи на вуличному знаку (наприклад, творці фільму можуть назвати кіно-вулицю на честь донатера), а також отримати у фільмі роль в епізоді.

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Автор: УНІАН