В український прокат фільм з Марго Роббі та Райаном Гослінгом вийде 20 липня 2023 року.

Для створення майбутнього фільму Грети Гервіг "Барбі" (Barbie) знадобилося так багато рожевої фарби, що в світі на якийсь час утворився її дефіцит.

Як повідомили в інтерв'ю Architectural Digest сама Гервіг і художник-постановник фільму Сара Грінвуд, спеціально для фільму було побудоване місто Барбі в натуральну величину – Барбіленд, майже повністю виконане в рожевому кольорі.

"У світі закінчився рожевий", – констатувала Грінвуд.

Цю заяву підтвердила і Лорен Прауд, віце-президент з глобального маркетингу компанії з виробництва фарб Rosco, яка використовувалася при створенні фільму, пише The Guardian.

Прауд заявила, що фільм "використав стільки ж фарби, скільки ми мали". При цьому вона уточнила, що виробництво "Барбі" збіглося з більш широкими глобальними проблемами ланцюжка поставок під час Covid-19, а також з екстремальними погодними умовами в Техасі на початку 2021 року, які також вплинули на процес створення фарби.

"Була нестача, і тоді ми дали їм все, що могли", – зазначила вона.

Фільм "Барбі" – що відомо

Сюжет романтичної комедії "Барбі" (Barbie) заснований на культовій іграшці від Mattel. Коли канонічна Барбі розуміє, що вона застаріла і більше не потрібна в "Країні Барбі", вона вирушає у світ людей, щоб знайти справжнє щастя. Туди ж за нею ув'язується один з Кенів.

Головні ролі у фільмі виконали Марго Роббі ("Я, Тоня", "Загін самогубців", "Вавилон") і Райан Гослінг ("Драйв", "Той, що біжить по лезу 2049", "Сіра людина").

Також у фільмі знімалися Америка Феррера ("Як приборкати дракона"), Сіму Лю ("Шан-Чи і Легенда десяти кілець"), Джон Сіна ("Миротворець", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Форсаж 9"), Хелен Міррен ("Калігула", "Королева", "Шазам 2", "Форсаж 9"), Кейт Маккінон ("Мисливці за привидами", "Сенсація"), Вілл Феррелл ("Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги", "Зведені брати"), Емма Макі ("Статеве виховання", "Смерть на Нілі"), шуті Гатва ("Статеве виховання", "Доктор Хто"), Коннор Свінделлс ("Статеве виховання"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пілігрим проти світу"), Аріана Грінблатт ("65", "Любов і монстри"), Кінгслі Бен-Адір ("Таємне вторгнення", "Гострі картузи") і багато інших.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа спеціально для фільму записала пісню "Dance The Night". Також вона зіграла одну з ролей у фільмі. Їй дісталася роль "Барбі-Русалоньки" (Mermaid Barbie) – це її акторський дебют.

Режисером фільму виступила Грета Гервіг, яка раніше працювала над такими стрічками, як "Леді-Птаха" і "Маленькі жінки".

В український прокат фільм вийде вже 20 липня 2023 року. Одночасно в прокат вийде біографічний фільм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) від режисера Крістофера Нолана, тож на нас чекає справжня "битва гігантів" за глядача. Крім того, за чутками, Том Круз зараз активно вимагає від студій перенести реліз цих фільмів, адже за тиждень до цього виходить його чергова "Місія нездійсненна", яку нові фільми можуть занадто швидко витіснити з "великих екранів".

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