В український прокат фільм вийде 13 липня 2023 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures випустила новий трейлер екшну "Місія неможлива: Розплата. Частина перша" (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) з Томом Крузом. Фільм стане вже сьомою частиною знаменитої франшизи про супершпигуна Ітона Ханта.

Про сюжет нового фільму відомо небагато. Події розгортатимуться після фіналу фільму "Місія нездійсненна: Фолаут" 2016 року. Цього разу агенту ЦРУ Ітану Ханту доведеться зустрітися з новими викликами та привидами минулого.

У новому трейлері глядчам розповіли трохи більше про супротивників Ханта у сьомій частині.

У новому фільмі до своїх ролей повернулися чимало акторів, відомих за попередніми частина: сам Том Круз (Ітан Хант), а також Ребекка Фергюсон (Ільза Фауст), Вінг Реймс (Лютер Стікелл), Саймон Пегг (Бенджі Данн), Ванесса Кірбі (Аланна Міцополі/Біла вдова) та Генрі Черні (Євген Кітрідж).

Серед новачків франшизи – Гейлі Етвел ("Перший месник", "Агент Картер"), Пом Клементьєв ("Вартові Галактики", "Неграновані коштовності"), Кері Елвес ("Пила", "Дивні дива"), Індіра Варма ("Гра престолів", "Карнівал Роу"), Есай Моралес ("Титани", "Озарк") та інші.

Фільм почали знімати ще взимку 2020 року в Римі, однак після початку пандемії COVID-19 зйомки довелося перервати. Процес відновили восени 2020 року, перенісши зйомки у Велику Британію. Аби зменшити ризик інфікування, Том Круз розпорядився створити містечко з трейлерів, в яких жили б виключно члени знімальної групи. Також частину сцен знімали у Норвегії.

Вже відомо, що сьома "Місія неможлива" налічуватиме дві частини – друга має вийти в прокат 28 червня 2024 року та буде прямим продовженням першої.

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