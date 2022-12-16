В український прокат фільм від режисерки Грети Гервіг має вийти 20 липня 2023 року.

Кінокомпанія Warner Brothers представила перший тизер майбутньої романтичної комедії "Барбі" (Barbie) з Марго Роббі ("Я, Тоня", "Загін самогубців", "Вавилон") та Райаном Гослінгом ("Драйв", "Той, що біжить по лезу", "Сіра людина") в головних ролях.

Сюжет фільму тримається в секреті, однак відомо, до в центрі історії опиняться Барбі та Кен, а також інші популярні герої лялькового світу.

Окрім Роббі та Гослінга, у фільмі знімалися Америка Феррера ("Як приборкати дракона"), Симу Лю ("Шан-Чі та легенда десяти кілець"), Кейт Маккінон ("Мисливці на привидів", "Сенсація"), Вілл Феррелл ("Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги", "Зведені брати"), Емма Макі ("Статеве виховання", "Смерть на Нілі"), Шуті Гатва ("Статеве виховання", "Доктор Хто"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пілігрим проти світу") та інші.

Режисером фільму виступила акторка Грета Гервіг, яка раніше працювала над такими стрічками, як "Леді-Птаха" та "Маленькі жінки".

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 20 липня 2023 року.

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