В український прокат фільм з Марго Роббі та Раяном Гослінгом вийде 20 липня 2023 року.

Популярна британська співачка Дуа Ліпа випустила кліп на пісню "Dance The Night", що стала саундтреком до романтичної комедії "Барбі" (Barbie).

Зазначимо, також Дуа Ліпа зіграла одну з ролей у фільмі. Їй дістался роль "Барбі-русалоньки" (Mermaid Barbie) – це її акторський дебют.

Крім того, вчора вийшов фінальний трейлер "Барбі", в якому розповіли трохи більше про пригоди Барбі та Кена у реальному світі.

Фільм "Барбі" – що відомо

Сюжет романтичної комедії "Барбі" (Barbie) від режисерки Грети Гервіг ("Леді-Птаха", "Маленькі жінки") заснований на культовій іграшці від Mattel.

Після того, як канонічна Барбі починає втрачати свою провідну роль в "Країні Барбі" за те, що вона була неідеальною лялькою, вона вирушає у світ людей, щоб знайти справжнє щастя. Разом з нею на пошуки пригод вирушає один з Кенів.

Головні ролі у фільмі виконали Марго Роббі ("Я, Тоня", "Загін самогубців", "Вавилон") та Райан Гослінг ("Драйв", "Той, що біжить по лезу", "Сіра людина").

Також фільмі знімалися Америка Феррера ("Як приборкати дракона"), Сіму Лю ("Шан-Чі та легенда десяти кілець"), Джон Сіна ("Миротворець", "Загін самогубців: Місія навиліт", "Форсаж 9"), Гелен Міррен ("Калігула", "Королева", "Шазам 2", "Форсаж 9"), Кейт Маккінон ("Мисливці на привидів", "Сенсація"), Вілл Феррелл ("Пісенний конкурс Євробачення: Історія вогненної саги", "Зведені брати"), Емма Макі ("Статеве виховання", "Смерть на Нілі"), Шуті Гатва ("Статеве виховання", "Доктор Хто"), Коннор Свінделлс ("Статеве виховання"), Майкл Сера ("Джуно", "Скотт Пілігрим проти світу"), Аріана Грінблатт ("65", "Любов і монстри"), Кінгслі Бен-Адір ("Таємне вторгнення", "Гострі картузи") та багато інших сучасних зірок.

В український прокат фільм вийде вже 20 липня 2023 року. Цікаво, що одночасно в прокат вийде біографічний фільм "Оппенгеймер" (Oppenheimer) від режисера Крістофера Нолана. В Інтернеті вже з'явилося чимало жартів щодо такого сусідства, а кіностудії очікують на серйозну битву за лідерство в прокаті наприкінці липня 2023 року.

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