В український прокат новий фільм Крістофера Нолана вийде 20 липня 2023 року.

Кінокомпанія Universal Pictures випустила новий трейлер біографічного фільму "Оппенгеймер" (Oppenheimer) від режисера Крістофера Нолана ("Початок", "Інтерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет").

Фільм розповість про фізика Роберта Оппенгемера, якого називають "батьком" атомної бомби.

В новому трейлері глядачам показали трохи більше кадрів, що розповідють про так званий "Мангеттенський проект" – програму розробки ядерної зброї у США, здійснення якої почалося у вересні 1942 року. Проектом керували американський фізик Роберт Оппенгеймер і генерал інженерного корпусу Армії США Леслі Гровз. В рамках проекту було створено три атомні бомби, дві з яких були скинуті на японські Хіросіму та Нагасакі в 1945 році.

Сценарій фільму заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Шервіна "Американський Прометей: Тріумф і трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера", що вийшла у 2005 році. Матеріал для книги вони збирали протягом 20 років.

Головні ролі у фільмі виконали Кілліан Мерфі ("Початок", "28 днів потому", "Сніданок на Плутоні", "Гострі картузи"), Емілі Блант ("Тихе місце", "Круїз по джунглях") та Метт Деймон ("Розумник Уілл Хантінг", "Одинадцять друзів Оушена", "Марсіанин").

Також у фільмі зіграли Роберт Дауні-молодший ("Залізна людина", "Месники", "Шерлок Холмс"), Флоренс П'ю ("Чорна вдова", "Сонцестояння", "Диво"), Рамі Малек ("Не час помирати", "Диявол в деталях", "Богемна рапсодія"), Джош Гартнетт ("Гнів людський", "Перл Гарбор", "Місто гріхів"), Дейн Де Гаан ("Убий своїх коханих", "Нова Людина-павук 2: Висока напруга", "Валеріан та місто тисячі планет") та багато інших відомих акторів.

В український прокат новий фільм "Оппенгеймер" вийде 20 липня 2023 року. Цікаво, що цього ж дня відбудеться прем'єра фільму Грети Гервін "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом в головних ролях. В Інтернеті вже з'явилося чимало жартів щодо такого сусідства, тим часом, кіностудії очікують на серйозну битву за лідерство в прокаті наприкінці липня 2023 року.

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