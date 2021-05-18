Крісло сценариста займе Шонда Раймс.

Стрімінгова платформа Netflix замовила виробництво спін-офф серіалу "Бріджертони".

"Багато глядачів не знали історію королеви Шарлотти до того, як "Бріджертони" представили її світу, і ми раді, що новий серіал розширить її. Шонда і її команда продумано розвивають Всесвіт "Бріджертонів", дотримуючись звичної якості і стилю, що, безсумнівно, порадує шанувальників шоу. Займаючись плануванням і підготовкою до всіх майбутніх сезонів зараз, ми сподіваємося зберегти темп, який дозволить навіть найбільш ненаситним глядачам залишатися задоволеними", - йдеться в офіційній заяві Netflix.

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Автор: Діана Могилєвич