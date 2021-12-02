2 грудня Брітні Спірс відзначає свій день народження.

Американська поп-діва Брітні Спірс сьогодні відзначає своє 40-річчя. Це ні багато ні мало, але за ці роки вона змогла підкорити мільйони слухачів по всьому світу, значно змінитися, побувати в психушці, посваритися з близькими і зненавидіти опікунство батька над нею. Її життя було настільки насиченим, що комусь може здатися, що він ще нічого не бачив і не знає.

Останній рік Брітні видався дуже важким через судові розгляди з батьком, але не менш яскравим і незабутнім, завдяки заручинам з коханим і скасуванням опіки над нею. Так, її життя - це кругообіг подій, які були як хорошими, так і не дуже. Але одне завжди залишалося незмінним - її музика. Спірс підкорила мільйони глядачів, довела, що вона королева поп-музики і в період творчої активності регулярно радувала фанів заводними кліпами.

Читайте такожІван Дорн записав україномовний кавер на пісню "Океан Ельзи" (відео)Її дебютний альбом Baby One More Time зробив її всесвітньо відомою, а однойменний сингл очолив чарт Billboard Hot 100. Крім того, вона є володаркою престижної премії "Греммі".

За підсумками 2018 року Брітні Спірс зайняла десяту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018, опублікованому журналом Forbes. Її дохід за 2018 рік склав 30 мільйонів доларів.

На честь свята пропонуємо згадати найкращі кліпи Брітні Спірс і трохи поностальгувати.

Britney Spears - ...Baby One More Time

Britney Spears - Oops!...I Did It Again

Britney Spears - Toxic

Britney Spears - Gimme More

Britney Spears - Criminal

Britney Spears - Me Against The Music

Britney Spears - Everytime

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич