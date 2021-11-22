У новому кліпі можна побачити відверті декольте, яскравий мейк і ангельські крила.

Спеціально до річниці свого приходу в групу "ВІА Гра" співачка Віра Брежнєва вирішила зробити подарунок шанувальникам - ремейк треку "Не треба".

У відео на пісню зірка буквально закосплеїла саму себе з двохтисячних. І навіть макіяж співачки був повторений точнісінько, а виконав його той же візажист, що і 19 років тому.

Читайте також"Бабусі шоковані": киянка вразила гарячим тверком на головній сцені країни (відео)Ролик знятий в стилі того часу і відсилає до яскравих образів Віри в групі: від модного тоді манікюру і аксесуарів до ультра-міні, яке зводило з розуму мільйони фанів співачки.

"Саме в цей день, 22 листопада, 19 років тому я прийшла на кастинг в групу "ВІА Гра", який змінив моє життя. На зйомці спрацювала машина часу, і я ніби повернулася в минуле: з легкістю згадала, як ми тоді позували, які емоції переживали. Це було незабутньо", - розповіла Віра Брежнєва.

"Не треба, не треба ні пекла, ні раю", - співає Віра і з'являється на обкладинці ремейка в ангельському образі з величезними крилами і проникливим поглядом.

Шанувальники відзначили, що співачка зовсім не змінилася, а стала ще більш красивою і чуттєвою.

Нагадаємо, в ніч з 21 на 22 листопада відбулася премія American Music Awards 2021.

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Автор: Діана Могилєвич