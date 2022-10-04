В український прокат фільм вийде 10 листопада 2022 року.

Вийшов новий трейлер супергеройського фільму від Marvel "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever).

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 10 листопада 2022 року, одночасно зі світовою прем'єрою.

Згідно до офіційного синопсису фільму, в центрі сюжету "Чорної пантери 2" опиняться королева Рамонда (Анджела Бассетт), принцеса Шурі (Летиція Райт), лідер племені Джабарі М'Баку (Вінстон Дюк), лідер загону Дора Міладже Окоє (Данай Ґуріра) й інші жителі Ваканди. Після смерті Т’Чалли вони борються, щоб захистити свою націю від втручання наддержав. Та поки жителі Ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об’єднатися і прокласти новий шлях для королівства. У цьому їм допоможуть Накія (Люпіта Ніонґо) та Еверетт Росс (Мартін Фрімен).

Також у фільмі вперше будуть представлені персонажі супергероїні у броні "як у Залізної людини" Рірі Вільямс / Залізне серце (Домінік Торн) та правителя підземного царства Тлалокана Немора (Теноч Уерта).

Нагадаємо, перший фільм з серії "Чорна пантера" вийшов у 2018 році, а сам персонаж був вперше представлений у фільмі "Перший месник: Протистояння" у 2016 році. Тоді роль захисника ваканди короля Т'Чалли виконував Чедвік Боузман. Пізніше він ще з'явився у фільмах "Месники: Війна нескінченності" (2018) та "Месники: Завершення" (2019), а також озвучив свого персонажа у мультсеріалі "Що як…?".

Також Чедвік Боузман мав виконувати головну роль і у фільмі "Чорна пантера 2", однак у 2020 році актор несподівано помер від раку. Студія Marvel вирішила не відмовлятися від планів зняти другу частину фільму, однак сценарій повністю переписали, щоб зробити Чорної пантерою нового персонажа, а не запрошувати нового актора на роль Т'Чалли.

В середині 2022 року офіційно стало відомо, що новою Чорною пантерою стане молодша сестра Т'Чалли Шурі у виконанні Летиції Райт.

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