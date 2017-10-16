Вийшов трейлер нового фільму Marvel про темношкірого супергероя (відео)

Вийшов новий трейлер фільму «Чорна пантера» про однойменного супергероя всесвіту Marvel. За сюжетом Чорна пантера, король вигаданої країни Ваканда, повертається на батьківщину, де стикається зі старим ворогом і загрозою початку світової війни.

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Супергерой дебютував у кіно у фільмі «Перший месник: Протистояння» (2016). Його зіграв Чедвік Боузман. Тепер він знявся в сольному фільмі про Чорну пантеру. Режисер фільму - Райан Куглер, у стрічці зіграли Мартін Фрімен і Енді Серкіс. Раніше тизер до цього фільму набрав 89 млн переглядів за добу.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня вийшов фінальний трейлер блокбастера DC "Ліга справедливості".