Лауреат премії "Еммі" Даміан Льюїс протягом п'яти сезонів виконував головну роль.

Британський актор Даміан Льюїс залишає серіал "Мільярди", в якому зіграв мільярдера Роберта Аксельрода.

Як повідомляє джерело Deadline, актор не з'явиться в шостому сезоні.

Для шанувальників це стало великою несподіванкою, адже актор Даміан Льюїс, який втілив головного героя Боббі "Акса" Аксельрода, став улюбленцем багатомільйонної армії шанувальників.

Читайте такожКейт Уинслет – 46: лучшие фильмы и сериалы со звездой "Титаника"Можливо, причиною такого рішення послужила смерть його дружини Хелен МакКрорі, яка в квітні цього року не впоралася з онкологією. Він вирішив вільний час присвятити дітям – 14-річному сину Гулліверу і 13-річній доньці Манон.

Продюсер фільму Брайан Коппельман на своїй особистій сторінці в Twitter присвятив Даміану зворушливі слова:

"Яка неймовірна радість-провести п'ять років у такій тісній співпраці з великим Даміаном. Я безмірно вдячний тобі, Даміан, за роботу, звичайно, і за спілкування, і за все, що ти пожертвував, щоб зробити це разом з нами", - написав продюсер.

Автори вже представили перший тизер шостого сезону, який вийде в січні 2022 року. Невідомо, які будуть рейтинги зі зміною головного героя. Раніше критики високо оцінювали серіал "Мільярди".

Сюжет: У центрі сюжету серіалу дві найбільші фігури фінансового світу США: мільярдер Боббі "Акс" Аксельрод - успішний бізнесмен, глава хедж-фонду Axe Capital, який зміг заробити капітал в неспокійний час після подій 11 вересня і фінансової кризи, і прокурор Південного округу Нью-Йорка Чак Роадс, який дізнається про тіньової діяльності фонду, пов'язаної з інсайдерською активністю Аксельрода, і вирішує почати розслідування проти нього.

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Автор: Каролина Гайдук