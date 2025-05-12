В український прокат фільм вийде 12 червня 2025 року.

Вийшов український трейлер моторошного горору про виживання "Небезпечна тварина" (Dangerous Animals).

В центрі сюжету фільму – серфінгістка Зефір, яку викрадає одержимий акулами серійний маніяк. Він тримає її в полоні на своєму човні й готується до моторошного перфомансу. Дівчина залишиться сам на сам з найбільш небезпечною твариною океану: маніяком, що слідує ретельно продуманному плану, де акули – знаряддя розправи, яке може вийти з-під контролю.

Головні ролі у фільмі виконали Хассі Гаррісон (серіали "Єллоустоун", "Серце Діксі") та Джош Г'юстон ("Тор: Любов і Грім", серіал "Дюна: Пророцтво").

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Тим часом, образ одержимого акулами маніяка Такера напрочуд реалістично втілив Джай Кортні ("Загін самогубців", "Дивергент", "Термінатор: Генезис"). На противагу поширеному образу "харизматичного злочинця", сценаристи "Небезпечної тварини" створюють вбивцю огидним, що наштовхує на роздуми, хто саме є джерелом зла та смертей, і тою самою небезпечною твариною.

Режисер фільму Шон Бірн не вперше досліджує природу одержимості у власних стрічках. І якщо раніше темою стрічок ставали гіперболізованні почуття симпатії та бажання помсти, як у "Кохані", та природа натхнення, що відкриває потойбічні портали у "Дарах смерті", цього разу в центрі уваги опиняється моторошна одержимість акулами.

Спродюсував стрічку Фред Бергер, відомий своєю роботою над фільмами "Довгоніг", "Мавпа" та "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець". Також він є номінантом на "Оскар" за продюсерську роботу на фільмом "Ла-Ла Ленд".

Як повідомила пресслужба кінодистриб'ютора Adastra Cinema, в український прокат фільм вийде 12 червня 2025 року.

Світова ж прем'єра "Небезпечної тварини" відбудеться 17 травня 2025 року під час Каннського кінофестивалю, де стрічка буде представлена в програмі "Двотижневик режисерів".

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