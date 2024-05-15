Приквел основного циклу "Дюни" вийде вже восени 2024 на Max.

Стримінговий серві Max показав перший трейлер науково-фантастичного серіалу "Дюна: Пророцтво" (Dune: Prophecy), що стане приквелом фільмів "Дюна" та "Дюна 2" від Дені Вільнева.

Подій серіалу розгортатимуться за 10 тисяч років до основного циклу. Він розповідатиме про двох сестер роду Харконненів, які борються з силами, що загрожують майбутньому людства, і засновують легендарну секту, відому під назвою Бене Ґессерит.

Головні ролі в серіалі отримали Емілі Вотсон ("Червоний дракон", "Еквілібріум", серіал "Чорнобиль"), Олівія Вільямс ("Шосте відчуття", "Люди Ікс: Остання битва", "Сьомий син"), Джоді Мей (серіали "Гра престолів", "Відьмак"), Сара-Софі Буссніна ("Містеріум. Мисливці на фазанів", "Марія Магдалина"), Марк Стронг ("Гра в імітацію", "Kingsman: Таємна служба", "Круелла") та інші.

Приквел основного циклу "Дюни" вийде вже восени 2024 на Max. Точна дата стане відома пізніше.

"Дюна" Дені Вільнева – що відомо

Перший фільм "Дюна" режисера Дені Вільньов вийшов в прокат восени 2021 року, а його сюжет грунтувався на однойменній першій книзі серії романів Френка Герберта, випущеній в 1965 році. Причому в перший фільм потрапила лише половина подій роману – решта лягли в основу другого фільму серії, який вийшов в прокат навесні 2024 року.

Події обох фільмів розгортаються на пустельній планеті Аракіс, яка є єдиним у всесвіті джерелом прянощі" – безцінної речовини, яка подовжує людське життя і забезпечує міжзоряні подорожі. Новими правителями планети призначають впливовий рід – Дім Атрідів, проте колишні її господарі – Дім Харконненів не мають наміру так просто здаватися. В результаті змови вони вбивають голову Дому Атрідів герцога Лето I, а його спадкоємець Пол (його роль виконав Тімоті Шаламе) вирішує приєднатися до фременів – корінного народу Аракіса, щоб виконати мету свого батька – принести мир на планету. Останні вбачають в ньому месію, який має їх врятувати. Насправді ж він є результатом ретельно спланованого задуму сестер ордену Бене Ґессерит.

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