На даний момент офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Канадський актор і кінопродюсер Райан Рейнольдс після переговорів з Marvel Studios отримав повний творчий контроль над фільмом «Дедпул 3».

Читайте такожMarvel в найближчі роки не планує знімати "Дедпула 3" - творець персонажуПро це повідомляє wegotthiscovered.com.

«Райан Рейнольдс виграв та отримав все, що хотів від Marvel: рейтинг R, творчу свободу, велику зарплату та багато чого іншого», – зазначив Інсайдер Деніел Ріхтман.

Зазначається, що на цей час офіційного підтвердження цієї інформації немає, але якщо слух виявиться правдою, то «Дедпул 3» стане для Marvel абсолютно новим досвідом.

«Дедпул 3»: що відомо про фільм

Майбутній американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Роба Лайфелда і Фабіана Ніціези видавництва Marvel Comics. Є сиквелом картини «Дедпул 2».

У грудні 2019 року Райан Рейнольдс розповів, що команда «Дедпула» вже взялася за розробку сценарію майбутнього фільму.

Наразі відомо, що до написання сценарію залучили сестер Ліззі та Венді Моліньє, які отримали премію «Еммі» за свій внесок у «Закусочну Боба», а також підготували останню версію спін-оффу «Мачо та ботан».

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Автор: Катерина Шварц