Канадський актор і кінопродюсер Райан Рейнольдс після переговорів з Marvel Studios отримав повний творчий контроль над фільмом «Дедпул 3».
Читайте такожMarvel в найближчі роки не планує знімати "Дедпула 3" - творець персонажуПро це повідомляє wegotthiscovered.com.
«Райан Рейнольдс виграв та отримав все, що хотів від Marvel: рейтинг R, творчу свободу, велику зарплату та багато чого іншого», – зазначив Інсайдер Деніел Ріхтман.
Зазначається, що на цей час офіційного підтвердження цієї інформації немає, але якщо слух виявиться правдою, то «Дедпул 3» стане для Marvel абсолютно новим досвідом.
«Дедпул 3»: що відомо про фільм
- Майбутній американський супергеройський фільм, заснований на коміксах Роба Лайфелда і Фабіана Ніціези видавництва Marvel Comics. Є сиквелом картини «Дедпул 2».
- У грудні 2019 року Райан Рейнольдс розповів, що команда «Дедпула» вже взялася за розробку сценарію майбутнього фільму.
- Наразі відомо, що до написання сценарію залучили сестер Ліззі та Венді Моліньє, які отримали премію «Еммі» за свій внесок у «Закусочну Боба», а також підготували останню версію спін-оффу «Мачо та ботан».
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