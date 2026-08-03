Вийшов трейлер української історичної драми 'Дисидент' (відео)

В український прокат фільм вийде 3 вересня 2026 року.

Вийшов трейлер української історичної драми "Дисидент" (Dissident") режисерів Станіслава Гуренка та Андрія Алфьорова, світова прем'єра якої вібулася ще восени 2024 році на 42-му Туринському кінофестивалі (Італія).

"Дисидент" тоді був єдиним українським фільмом в основній конкурсній програмі фестивалю та отримав спеціальну відзнаку журі (Jury Special Mention).

Події фільму відбуваються у Києві восени 1968 року. Олег – колишній боєць УПА, який вижив після років у радянських таборах, – намагається знайти себе в новому світі, хоча досі живе ідеалами своєї боротьби, тоді як країна рухається далі. Його дружина Вілена мріє про тихий, звичайний побут. Несподівано в їхнє життя входить письменник Тарас, який пропонує допомогу, приховуючи власні мотиви.

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Історія, що починається як розповідь про довіру й ціну переконань, стрімко перетворюється на зраду й пастку, з якої немає простого виходу. Коли містом прокочується хвиля арештів, а межа між жертвою і зрадником стирається, Олегу доведеться зробити вибір, що визначить не лише його власну долю.

Як зазначають творці стрічки, робота над нею розпочалася у 2018 році – до 50-річчя подій 1968 року, коли в СРСР після кількох років часткової лібералізації остаточно закрутили гайки, а введення радянських військ до Чехословаччини поклало край "Празькій весні". Автори "Дисидента" звертаються до цього періоду, щоб показати, як особистий вибір людини стикається з тиском системи.

У фільмі використано значну кількість кольорових архівних кадрів епохи, змонтованих разом з ігровими сценами так, щоб перехід між ними був непомітним для глядача. Водночас команда не ставила за мету історичну реконструкцію – архівні матеріали радше передають контекст, у якому існує внутрішній світ героя.

Частина знімальної групи фільму наразі служить у лавах Збройних Сил України.

"Для мене "Дисидент" – дуже особиста історія. Моя тітка, перекладачка й правозахисниця Ганна Михайленко, сама пройшла через радянську каральну психіатрію: за правозахисну діяльність її визнали "неосудною" і на сім років ізолювали в казанській спецпсихлікарні КДБ. Чимало в цьому фільмі народилося з її розповідей, а також з розмов з Іваном Драчем та Мирославом Мариновичем. Тому мені так хотілося зняти цю історію", – розповів співрежисер і співсценарист фільму Андрій Алфьоров.

Головні ролі у стрічці зіграли Олександр Прищепа, Вікторія Ромашко, Діма Ярошенко, Василь Мазур, Ігор Халізов та Даша Творонович.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,7 з 10 балів.

Як повідомила пресслужба кінокомпанії Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 3 вересня 2026 року.

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