Після прем'єри 'Одіссеї' сюди захочуть усі: чим вразив італійський острів

Цей острів часто називають "метеликом Середземномор'я" через його незвичну форму.

Італійський острів, де знаменитий Крістофер Нолан зняв "Одіссею", може стати новою туристичною сенсацією Європи.

Як пише Travel Off Path, люди, які вже подивились цей новий фільм, ймовірно, звернули увагу на замок на вершині пагорба, що у стрічці "зіграв" Ітаку, або ж захопилися неймовірно бірюзовим морем, яким подорожує головний герой.

Зйомки проходили на невеликому італійському острові Фавіньяна, розташованому біля західного узбережжя Сицилії. Хоча він не вважається батьківщиною легендарного Одіссея, саме його обрав режисер для зйомок окремих сцен свого нового епічного фільму за участю Метта Деймона, Зендеї та Тома Голланда.

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Перші відгуки про стрічку вже змушують туристичних експертів припускати, що незабаром Фавіньяна може пережити справжній туристичний бум, подібний до того, який свого часу спричинив серіал "Білий лотос".

"Метелик Середземномор'я"

Фавіньяну часто називають "метеликом Середземномор'я" через його незвичну форму. Острів простягається приблизно на 19 км з півночі на південь, а його максимальна ширина становить лише 9 км. Попри компактні розміри, він дивує кількістю природних принад. Через невелику площу майже всі визначні місця можна оглянути всього за кілька днів, пересуваючись велосипедом.

Чому саме цей острів Нолан обрав серед сотень середземноморських островів, невідомо. Можливо, режисера привабили його мальовничі скелясті бухти та унікальне узбережжя.

Однією з локацій, що потрапила до фільму, стала Кала Росса – місце, яке багато хто називає однією з найкрасивіших бухт у всьому Середземному морі.

Бірюзове море, яке нагадує Кариби

Кала Росса – це суворе кам'янисте узбережжя, оточене високими вапняковими скелями, які нагадують величезні кам'яні брили, ніби залишені тут давніми богами.

Море тут настільки прозоре й насичено-бірюзове, що Фавіньяну нерідко називають "італійськими Карибами".

Ще одна популярна бухта – Кала Адзурра, де мілководдя з кришталево чистою водою чудово підходить для купання.

Любителям ефектних пейзажів, гідних екранізації "Одіссеї", варто відвідати Буе-Маріно. Колись тут працював вапняковий кар'єр ще за часів Стародавнього Риму, а сьогодні це місце вражає стрімкими білими скелями, що занурюються в насичено-синє море, а також численними морськими печерами, де можна сховатися від спеки.

Контраст між світлими скелями та глибокою синявою води справді захоплює.

Найкращий транспорт – велосипед

Переважна частина узбережжя Фавіньяни складається зі скель і невеликих бухт, тому піщаних пляжів тут небагато.

Найвідомішим із них є Лідо Бурроне – широкий пляж із золотистим піском, пологим входом у море та кришталево чистою водою.

Саме тут найзручніше провести цілий день: поруч працюють кафе, а також можна без проблем орендувати шезлонги.

Однією з головних переваг острова є його майже рівнинний рельєф. Завдяки цьому велосипед вважається найзручнішим способом пересування, тим більше що дороги тут вузькі й не надто пристосовані для великої кількості автомобілів.

Від головного містечка острова – Фавіньяна-Тауна, відомого своєю мальовничою гаванню, фортецею на пагорбі та бароковою церквою медового кольору, – до бухти Кала Росса можна доїхати велосипедом приблизно за 15 хвилин, до Лідо Бурроне – за 10 хвилин, а ще за кілька хвилин дістатися до маловідомої серед туристів бухти Скало-Кавалло.

Саме тому оренда велосипеда давно стала для гостей острова своєрідною обов'язковою традицією.

Крім того, Італія залишається одним із найбезпечніших туристичних напрямків Європи. Згідно з Traveler Safety Index, країна отримала 92 бали зі 100 на основі оцінок самих мандрівників.

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Нагадаємо, подорожі до локацій, де знімали популярне кіно, давно стали глобальним трендом - "сет-джетинг" у багатьох випадках перетворює звичайні міста на туристичні хіти. Наприклад, це сталося з Дубровником після "Гри престолів" та швейцарським Ізельтвальдом після корейських драм. За словами експертів, передбачити наступні "гарячі" напрямки складно через стрімке зростання контенту на стримінгових платформах. Згідно з індексом Screen Tourism Forecast Index 2026, лідером рейтингу стала Південна Корея.

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