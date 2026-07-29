Sony показала перший трейлер пригодницької комедії 'Джуманджі: Відкритий світ'

В світовий прокат фільм вийде 25 грудня 2026 року.

Кінокомпанія Sony Pictures Entertainment показала перший трейлер пригодницької екшен-комедії "Джуманджі: Відкритий світ" (Jumanji: Open World), що стане п'ятою та фінальною частиною популярної франшизи.

Цього разу аватарів з відеогри "Джуманджі" у виконанні Двейна "Скелі" Джонсона ("Широко крокуючи", "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Чорний Адам", "Незламний", "Ваяна"), Джека Блека ("Школа року", "Minecraft: Фільм", "Анаконда"), Кевіна Гарта ("Півтора шпигуна", "Шалений патруль", франшиза "Дуже страшне кіно") та Карен Ґіллан (франшиза "Вартові Галактики", серіал "Доктор Хто") перенесе у реальний світ напередодні Різдва.

Жителям реального світу доведеться вигадати, як повернути героїв гри та різних небезпечних істот з неї до їхнього світу, а також закрити кротовину між двома світами.

Відео дня

Також до своїх ролей з попередніх фільмів повернулися Нік Джонас ("Мідвей", "Ходячий хаос"), Алекс Вольфф ("Моє велике грецьке весілля 2", "День патріота", "Спадковість", "Оппенгеймер", "Тихе місце: День перший"), Денні Девіто ("Перлина Нілу", "Близнюки", "Бетмен повертається", "Людина на Місяці", серіал "У Філадельфії завжди сонячно") та Аквафіна ("Шалено багаті азіати", "Шан-Чі та легенда десяти кілець", "Ренфілд").

Як і попередні дві частини, стрічку зняв Джейк Касдан ("Училка", "Кодове ім'я "Червоний").

В світовий прокат фільм вийде 25 грудня 2026 року.

Франшиза "Джуманджі" – що відомо

Перший фільм серії "Джуманджі", заснований на однойменній дитячій книзі Кріса Ван Олсбурга 1981 року, вийшов у 1995 році. Загальна концепція історії робить можливим переміщення людей з реального світу в настільну гру "Джуманджі", події якої відбуваються в джунглях, населених загадковими тваринами. Щоб вибратися звідти, головні герої мають пройти гру.

У першій частині головні ролі виконували комік Робін Вільямс ("Спілка мертвих поетів", "Місіс Даутфайр", "Штучний розум", франшиза "Ніч у музеї") та юна Кірстен Данст ("Інтерв'ю з вампіром", "Меланхолія", "Повстання штатів", франшиза "Людина-павук"), а її режисером виступив Джо Джонстон ("Люба, я зменшив дітей", "Парк Юрського періоду 3", "Перший месник"). Стрічка хоч і отримала змішані відгуки критиків, але була успішна в прокаті.

У 2005 році вийшло продовження франшизи "Затура: Космічна пригода", зняте за ще однією книгою Кріса Ван Олсбурга 2002 року. Однак якщо книги "Джуманджі" та "Затура" були сюжетно пов'язані, то фільми стали окремими творами. Цього разу головних героїв під час гри у настільну гру "Затура" перенесло у космос. Серед виконавців головних ролей у стрічці були юні Джош Гатчерсон (франшизи "Голодні ігри", "П'ять ночей у Фредді") та Крістен Стюарт ("Янголи Чарлі", "Спенсер: Таємниця принцеси Діани", "Любов, брехня та кровопролиття", франшиза "Сутінки"). Тут вже навпаки стрічка від Джона Фавро (франшизи "Залізна людина", "Мандалорець") сподобалася критикам, але не окупилася в прокаті.

У 2017 році франшизу перезапустили стрічкою "Джуманджі: Поклик джунглів", головні ролі в якій зіграли Двейн "Скеля" Джонсон, Джек Блек, Кевін Гарт та Карен Ґіллан. У 2019 році усі вони повернулися в продовженні "Джуманджі: Наступний рівень". Обидві частини були позитивно сприйняті критиками та стали касовими хітами, зібравши на двох майже 2 млрд долларів.

Вас також можуть зацікавити новини: