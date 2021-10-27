Мультфільм буде присвячений астронавту Баззу Лайтеру - прототипу однієї з "головних" іграшок в будинку Енді.

Кіностудії Disney і Pixar представили перший тизер-трейлер до анімаційного фільму "Лайтер" - про прототип одного з головних персонажів культового мультфільму "Історія іграшок".

Ролик починається з польоту космічного рейнджера Базза Лайтера, якого озвучує Кріс Еванс. Йому доведеться облетіти Сонце, досліджувати дивні інопланетні світи і поборотися з найрізноманітнішими інопланетянами.

Завдяки своїм подвигам він стане героєм і увійде до історії, після чого його увічнять в іграшці Базза Лайтера. Одна з них потрапляє в будинок до хлопчика Енді, де і розвиваються події франшизи "Історія іграшок".

Читайте такожDisney оголосила дату прем'єри серіалу про Боба Фетта з "Зоряних воєн"У Disney цей мультфільм характеризують як "науково-фантастичну пригоду, що представляє собою остаточну історію походження Базза Лайтера - героя, увічненого в іграшці, - легендарного космічного рейнджера, який завоює покоління шанувальників".

Про фільм "Лайтер" було оголошено на презентації Disney Investor Day ще в грудні 2020 року. Прем'єра має відбутися в червні 2022.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше американська компанія Walt Disney Co. перенесла дати виходу багатьох своїх фільмів, зокрема стрічку про нові пригоди авантюриста Індіани Джонса і новий проект Marvel "Чорна пантера: Ваканда навіки".

Автор: Станіслав Кожемякін