Американська компанія Walt Disney Co. перенесла дати виходу багатьох своїх фільмів, зокрема стрічки про нові пригоди авантюриста Індіани Джонса і новий проект Marvel "Чорна пантера: Ваканда навіки".

Про це повідомляє The Associated Press.

18 жовтня в компанії оголосили, що прем'єру п'ятої частини "Індіани Джонса", яку знімає Джеймс Мангольд, відклали майже на рік - фільм почнуть показувати в кінотеатрах не раніше червня 2023 року.

Крім того, на кілька місяців був перенесений реліз "Чорної пантери 2" - продовження пригод жителів вигаданого Королівства Ваканда відбудеться не в липні, а в листопаді 2022 року.

Також на кілька місяців були перенесені прем'єри інших супергеройських проектів Marvel - "Доктор Стрендж в мультивсесвіті божевілля", "Тор: Любов і грім", "Марвели" та " Людина-мураха і Оса: Квантоманія".

Як вже повідомляв УНІАН, минулого місяця у світовий прокат вийшов супергеройський фільм від Marvel "Шан-Чі і Легенда десяти кілець" (Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings) з першим супергероєм-азіатом.

Автор: Станіслав Кожемякін