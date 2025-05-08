Прем'єра фільму відбудеться 13 червня 2025 року на Apple TV+.

Стримінговий сервіс Apple TV+ показав перший трейлер трилера "Долина Ехо" (Echo Valley).

У центрі сюжету фільму – жінка на ім'я Кейт Гарретт, яка займається дресируванням коней на своїй фермі в південній Пенсільванії, переживаючи особисту трагедію. Одного разу її дочка Клер з'являється біля її дверей, вкрита чужою кров'ю. Кейт доведеться вирішити, на що вона готова піти, щоб захистити доньку.

Головні ролі у стрічці виконали Сідні Суїні ("Проклята діва", "Люблю тебе ненавидіти", "Мадам Павутина", серіал "Білий лотос") і Джуліанна Мур ("Великий Лебовські", "Ганнібал", "Травень, грудень").

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Також у фільмі задіяні Донал Глісон ("Ex Machina", франшизи "Гаррі Поттер", "Зоряні війни"), Кайл Маклахлен ("Твін Пікс", "Дюна Девіда Лінча", серіали "Секс у великому місті", "Фолаут"), Фіона Шоу (франшиза "Гаррі Поттер", серіали "Вбиваючи Єву", "Андор") та інші.

Режисером стрічки виступив Майкл Пірс, який до цього зняв психологічний трилер "Звір", що отримав премію BAFTA 2019 як найкращий британський дебют.

Прем'єра фільму "Долина Ехо" відбудеться 13 червня 2025 року на Apple TV+.

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