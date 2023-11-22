Таня Поляковська
Кадри для фільму "Довга доба" надали постраждалі від війни українці / фото УНІАН

"Довга доба" українського опору і надії. Нове слово України у світовому кінематографі

02:30, 22.11.2023
8 хв.

У День Гідності і свободи у Києві презентували "Довгу добу" - фільм про війну, який створили 12 тисяч українців.

Майже 200 годин відеоматеріалів, півтора роки часу та купа розбитих телефонів: так створювався документальний фільм про війну режисера Алана Бадоєва та "1+1 Україна" "Довга доба". На закритому допрем’єрному показі стрічки в Києві можна було побачити результати цієї роботи. І навряд чи вони лишили когось байдужим.

Показ проводився у символічному місці – в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Один із "символів", герб радянського союзу, після трансформації Батьківщини-матері навіть лежить там просто під ногами.

Участь у презентації взяли, зокрема військові, представники іноземних дипломатичних місій, правоохоронних органів та урядовці. Окрім самого Бадоєва присутні були, зокрема співак Макс Барських, який є автором комерційного саундтреку до фільму, виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, командувач Національної гвардії України Олександр Півненко та телеведучий Антон Птушкін.

Відео дня
 Українські військові взяли участь у презентації фільму / фото УНІАН

Формат фільму є унікальним для світового кінематографу – для стрічки нічого не знімалось на майданчику, у ній немає жодних сцен, знятих професійною знімальною групою – кіно повністю змонтоване з документалістичних роликів та фото, відзнятих самими героями "Довгої доби". До роботи над стрічкою таким чином долучилися понад 12 тисяч українців, які надіслали свої матеріали продюсерам.

У коментарі УНІАН Бадоєв зауважив, що спершу хронометрах фільму був аж 10 годин, а згодом його зменшили до двох. "Ми робили монтаж і збір всього фільму майже півтора роки. Це було дуже важко: ти ж обираєш не з того, яку долю показати глядачу, а яку ні... А так обираєш, щоб вся історія цього фільму давала якусь одну загальну думку про те, що ми хочемо сказати", - пояснив він.

Режисер додав, що він хотів, аби всі герої фільму могли поділитися зі світом тим, як можна бути сильними, коли втрачаєш усе. "У нас багато таких історій у фільмі – і я цим дуже пишаюся, пишаюся нашими героями, - коли проста людина, яка втрачає буквально за 10 секунд усе, що є: і коханих людей, і будинки, квартири – але ця людина дійсно є світлом. Тобто думки цих людей дуже світлі і потужні", - каже Бадоєв.

Спершу хронометрах фільму "Довга доба" склав 10 годин / фото УНІАН

Він розповів, що увесь фільм був зроблений з матеріалів з телефонів українців. "Нам коробками приходили телефони з окупованих місць, з Бучі. Звідки, ми навіть не знали, чи жива ця людина, чи ні. І потім вже по файлах розуміли, що людина жива, шукали цю людину", - сказав він. Невелика частина цих телефонів стала експонатом – їх виклали на стенді на допрем’єрному показі.

"Не всі на окупованих територіях могли нам надсилати (відео – УНІАН). Тому що у них не було просто телебачення (тому вони не могли побачити оголошення про збір відповідних матеріалів, - УНІАН). Але вони все одно звідкись дізнавалися, передавали нам картки пам’яті. Звідкись нам волонтери везли їхні телефони", - згадує Алан.

Він наголошує, що стрічка – це подвиг цих людей. Також деякі з телефонів "народних операторів" були просто знайдені десь, без господарів – і це страшно.

"Бо коли ти береш картку, починаєш її дивися, спершу ти бачиш якісь дуже веселі класні дні до війни. А потім все далі й далі, і ти не знаєш… Інколи я вимикав, тому що ти вже полюбив цю людину, і ти не знаєш, що буде у останніх записах. І інколи ми раділи, що все клас, а інколи не раділи, тому що багато хто з наших героїв не вижив", - сказав режисер і додав, що у фільмі також використані відеозаписи і від військових, просто з фронту.

Документальний фільм створено з матеріалів з телефонів українців / фото УНІАН

Співак Макс Барських розповів УНІАН, що пісня, яка стала саундтреком до фільму, називається "Soldier". "Створив я її ще рік тому. Відразу після пісні "Буде весна"… До мене прийшли декілька рядків англійською мовою, я записав їх до себе в телефон і вони у мене просто були. Коли Алан почав працювати над цим фільмом, він мені показував матеріал і сказав, що йому потрібна пісня, головна тема цього фільму", - сказав він.

Так, продовжив співак, він довго думав про те, що ж це могла б бути за пісня, і згадав про цей свій текст. "Я до нього повернувся, я відкрив його. У мене також був музичний начерк на цей вірш. Я йому заспівав і він сказав, що це та сама пісня, яка повинна бути. Я її допрацював, доробив і вона ідеально підійшла до цієї стрічки", - розповів Барських.

Він також зауважив, що кожен герой цього фільму вражає його, як і загалом кожен українець – своєю силою, боротьбою за незалежність та вірою у перемогу.

Макс Барських створив саундтрек до фільму / фото УНІАН

Герої фільму дійсно вражають. А сам фільм побудовано таким чином, що навряд чи хтось зможе залишитися байдужим. Багато людей у залі плакали. За дві години – не раз, а в певні, особливо щемливі моменти, деякі гості схиляли голови чи закривали очі, щоб не бачити… У цій стрічці ми занурюємось у життя людей до повномасштабного вторгнення росії в Україну, і разом переживаємо, як агресор калічить долі героїв фільму та їхніх близьких.

Переглядаючи "Довгу добу", ми згадуємо події останніх півтора року якимось особливим чином – на емоційному рівні, ніби знову переживаючи всі жахи перших тижнів великої війни і радість від перших перемог України. Кожна з історій по-своєму страшна. Наприклад, сцена, де дівчина отримує через кур’єрську службу квіти на річницю весілля від чоловіка, який на той момент вже загинув… Але завжди знаходиться і те, що радує, щось чи хтось, хто нагадує про те, що добро все ще існує – те, що повертає надію – як волонтер, що їздить під обстрілами у пошуках стареньких людей, аби їх евакуювати, або маленька дівчинка, яка не втрачає оптимізм під бомбардуваннями у підвалі… Фільм дає можливість згадати, знов відчути, як ми підтримували одне одного, як самовіддано працювати волонтери, а воїни – пішли на захист наших з вами життів та свободи.

Показ фільму, який відбувся за підтримки Офісу президента України та Державного агентства України з питань кіно спільно з музеєм, пройшов у символічну дату – 21 листопада, День Гідності та Свободи. Виконуючий обов’язки міністра культури Карандєєв зі сцени описав свої думки та спогади про події 10-річної давнини на Майдані, зокрема про те, як тоді прозвучали слова, які стали символом Майдану, - гідність, свобода та боротьба.

"Фільм не просто є оригінальним документальним свідченням подій перших місяців війни. Він є уособленням нашої мрії, щоб це залишилося в історії і ніколи більше не повторилося", - сказав він.

За словами Бадоєва, цей фільм – як "капсула часу" і він є свідченням тих подій, які сталися: "Ми нічого не знімали. Усе, що ви сьогодні побачите на екрані, є документом. Це просто файли, котрі нам надсилали. І ми з них зробили стрічку".

"Довгу добу" хочуть представити на іноземних фестивалях / фото УНІАН

Під час прес-конференції, вже після показу стрічки, коли всі вже знали і розуміли, що і як показане у фільмі, були під враженням від нього та в буквальному сенсі витирали сльози, Бадоєв повідомив, що вже подано заявки на участь "Довгої доби" у кількох фестивалях в різних країнах. Йдеться, зокрема, про Сполучені Штати Америки та Німеччину.

Генеральний продюсер "1+1" Максим Кривицький розповів, що згодом стрічку буде продемонстровано і для широкої аудиторії – скоро його покажуть в ефірі телеканалу "1+1 Україна".

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…Кожен з нас чекає на відновлення справедливості, закінчення війни, встановлення миру та покарання воєнних злочинців. Наша довга доба триває.

Тетяна Поляковська

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